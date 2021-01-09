真有「膨風水蛙」？柬埔寨網友貼奇特蛙照 專家解謎

這一個躍升為新科網紅的奇特生物有點像青蛙，卻又胖到實在很不像青蛙。表情像是耍笨，又像是一副「叫你經理出來講」，引來網友揣測與熱議。取材自臉書/Lim Khyhong

柬埔寨金邊一位居民7日在臉書 貼出數張奇特的青蛙照片，許多網友見到圓滾滾的光滑軀體與豐富多變的表情，多表達不敢置信「牠」是真的生物，還有網友留下電視劇「X檔案」的金句「我要相信！」（I want to Believe）。

這一個躍升為新科網紅的青蛙其實胖到很不像青蛙，表情像是耍笨，又像「叫你經理出來講」，有網友就懷疑牠是某種無殼烏龜、超重青蛙或古氏龜蟾（Turtle frog），也有人猜是小朋友做壞的陶藝品，還有人覺得是精靈寶可夢或「星際大戰」的赫特人賈霸。

不過，網友其實全都猜錯了。Thedodo.com報導，生物學家兼兩棲動物專家羅里發推文指出，這確實是一種青蛙，正式學名為獅子鼻蛙（Glyphoglossus molossus），又常稱為鈍頭穴蛙（blunt-headed burrowing frog ）或氣球蛙（balloon frog），是東南亞 較乾燥地區的本地種生物，大半輩子都生活在地下，等候大雨降下，體型非常適合挖洞與節水。

羅里稱獅子鼻蛙濕軟的圓滾滾身體就是牠的特殊技能，用來嚇退潛在威脅，也指影像裡的獅子鼻蛙「正膨脹到又大又嚇人」，但網友一點都不覺得可怕，留言稱「我是崇拜我們的青蛙朋友」，也有網友稱「好酷的物種」。