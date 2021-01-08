就靠這一根保命！鱷魚遇寒流 也愛泡溫泉

嘉義縣義竹鄉鱷魚大王林明昆與兒子林建豪父子檔，委託科技公司製做獨創鈦金屬電熱棒，為鱷魚池加熱，讓鱷魚泡溫泉保命。（記者魯永明／攝影）

台灣 寒流發威，冷血動物鱷魚超怕冷，嘉義縣義竹鄉鱷魚大王林明昆與兒子林建豪父子檔，委託科技公司製做獨創鈦金屬電熱棒，為鱷魚池加熱，讓鱷魚泡溫泉保命，多年來入冬寒流都通過考驗，抗寒秘訣來自這根鈦金屬電熱棒。

鱷魚超怕冷，如何度過寒流？掀開養殖池覆蓋塑膠布，成群鱷魚群聚一起動也不動，部分沉在水底，林建豪將鈦金屬做的電熱棒加溫，放入隔間的鱷魚池中，讓水溫保持攝氏25至27度，溫度升到27度就停止加熱，養殖池隔間共養萬隻鱷魚，每月電費平均3萬元。

「寒流最怕碰到停電！」林建豪說，鈦金屬電熱棒，委託高雄一家科技廠商製造，入冬用電量大，全部3個個養殖池共養數千隻鱷魚，之前碰上霸王寒流，他們鱷魚平安度過，鱷魚冷血動物，天冷冬眠，活動力及進食量下滑，溫度低於15度可能凍傷，有了電熱棒不怕寒流。

林明昆與兒子林建豪進口專供食用南美洲凱門眼鏡鱷魚飼養，凱門眼鏡鱷屬小型鱷魚，最大可到近百斤重，由於鱷魚極為怕冷，養殖池內溫控極為重要，為明確掌控溫度，他們採集約式放養，平均1個4坪大的池子，放養50隻，養殖鱷魚長大後賣盤商內銷食用。