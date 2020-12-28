飼主驚見寵物進行「生靈活祭」 嚇到秒關門

一位日本飼主某日，驚見養的貓狗們疑似在進行某種特殊儀式，嚇得他馬上關門。取材自推特

現代人喜歡養貓貓狗狗，但對於寵物們的行為，經常還是摸不著頭緒。最近就有一位日本 網友，分享家中的貓狗們疑似在進行「獻祭儀式」的影片，引起網友們的討論。

來源：推特

根據日本媒體「eltha」報導，一位twitter日本網友「mu-chi」，家中養了兩隻柯基和一隻貓。有天他打開門，卻看到三隻寵物中，其中一隻柯基彷彿中邪一樣，四腳朝天躺在軟墊上動也不動，彷彿其他一貓一狗正在施展禁忌魔法，將該柯基作為生靈活祭。

mu-chi將這段影片PO上推特，直呼寵物們「正在進行奇怪的儀式。有點恐怖先關門了」。不過mu-chi也表示，家中三隻寵物的感情其實不錯，兩隻柯基先到，貓則是後來的。然而貓在與兩隻柯基相處下，行為也變得有點像狗，少了一些喵星人特有的習慣。

這段有趣的影片受到許多關注，網友們紛紛表示：「這一定是在召喚什麼東西」、「仰躺的那位就是祭品了吧」、「這是什麼儀式我也要參加」、「難得看得到柯基屁屁的機會」、「貓貓的尾巴還一直晃可愛死了」、「裡頭那隻完全沒有要翻回來的樣子太好笑了」。