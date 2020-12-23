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章魚也惱火！這隻魚想不勞而獲 挨八爪觸手揍

編譯周辰陽／即時報導
葡萄牙里斯本大學生物學家桑帕约近日在推特公布一隻短片，發現章魚竟會伸出觸手毆打一起打獵的魚。(取材自推特)
葡萄牙里斯本大學生物學家桑帕约近日在推特公布一隻短片，發現章魚竟會伸出觸手毆打一起打獵的魚。(取材自推特)

葡萄牙里斯本大學生物學家桑帕约（Eduardo Sampaio）近日在推特公布一支短片，發現章魚竟會伸出觸手毆打一起打獵的魚，推測部分原因出在那些魚想不勞而獲，讓「惱火」的章魚決定出手教訓牠們一下。

每日郵報報導，章魚和魚經常結伴捕食，也會利用彼此的型態與打獵策略。儘管章魚打魚不常見，桑帕約公布的影像卻可見章魚朝目標的魚移動，接著就伸出觸手揍魚，「章魚會進行快速的爆炸性運動，一隻觸手手臂會對準特定的魚夥伴，我們認為是毆打」。

報導指影片拍攝時間在2018至2019年間，地點位於埃及和以色列岸邊。雖然章魚打魚看起來有點怪，但動機有時很實際，就是自肥、把同伴的獵物占為己有，有時則是章魚見到一起打獵的魚「行為不當」，用自己的觸手讓牠們付出代價，讓研究人員比擬成人類感到「惱火」。此外，這也可視為一種約束同伴的手段，以防競爭過於激烈。

桑帕約指出，章魚和其他的魚一起打獵時，就有機會毆打一旁的魚。研究團隊數度於不同地點紀錄到不同章魚打不同魚種，認為「毆打在種間交互作用上帶有具體目的」。他認為，多方加入捕食會創造一個複雜的網路，當投資與回報不平衡時，章魚用打魚就變成一種夥伴控制機制，「我們發現章魚會因不同原因打魚，包括馬上就能拿到好處的環境，但更有趣的是沒有立即好處的其他原因（指惱火出手）」。

研究團隊假設，章魚在打獵時，會利用毆打控制其他的魚，不是把牠們趕離獵物，就是將牠們從團體徹底逐出。要是魚打算投機取巧、試圖不勞而獲，章魚就會基於簡單的競爭，出手去打不守規矩的魚。將進行更多研究，進一步了解章魚打魚的原因。

葡萄牙里斯本大學生物學家桑帕约研究團隊觀察到章魚打魚後，推測部分原因出在那些魚想...
葡萄牙里斯本大學生物學家桑帕约研究團隊觀察到章魚打魚後，推測部分原因出在那些魚想不勞而獲，讓「惱火」的章魚決定出手教訓牠們一下。(取材自推特)

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