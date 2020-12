章魚也惱火！這隻魚想不勞而獲 挨八爪觸手揍

葡萄牙里斯本大學生物學家桑帕约(Eduardo Sampaio)近日在推特 公布一支短片,發現章魚竟會伸出觸手毆打一起打獵的魚,推測部分原因出在那些魚想不勞而獲,讓「惱火」的章魚決定出手教訓牠們一下。

每日郵報報導,章魚和魚經常結伴捕食,也會利用彼此的型態與打獵策略。儘管章魚打魚不常見,桑帕約公布的影像卻可見章魚朝目標的魚移動,接著就伸出觸手揍魚,「章魚會進行快速的爆炸性運動,一隻觸手手臂會對準特定的魚夥伴,我們認為是毆打」。

報導指影片拍攝時間在2018至2019年間,地點位於埃及和以色列 岸邊。雖然章魚打魚看起來有點怪,但動機有時很實際,就是自肥、把同伴的獵物占為己有,有時則是章魚見到一起打獵的魚「行為不當」,用自己的觸手讓牠們付出代價,讓研究人員比擬成人類感到「惱火」。此外,這也可視為一種約束同伴的手段,以防競爭過於激烈。

桑帕約指出,章魚和其他的魚一起打獵時,就有機會毆打一旁的魚。研究團隊數度於不同地點紀錄到不同章魚打不同魚種,認為「毆打在種間交互作用上帶有具體目的」。他認為,多方加入捕食會創造一個複雜的網路,當投資 與回報不平衡時,章魚用打魚就變成一種夥伴控制機制,「我們發現章魚會因不同原因打魚,包括馬上就能拿到好處的環境,但更有趣的是沒有立即好處的其他原因(指惱火出手)」。

研究團隊假設,章魚在打獵時,會利用毆打控制其他的魚,不是把牠們趕離獵物,就是將牠們從團體徹底逐出。要是魚打算投機取巧、試圖不勞而獲,章魚就會基於簡單的競爭,出手去打不守規矩的魚。將進行更多研究,進一步了解章魚打魚的原因。

Octopuses punch fishes. YES. OCTOPUSES. PUNCH. FISHES!!



Our new paper is out on @ESAEcology, showing that octos express this behavior during collaborative hunting with other fishes. This was probably the most fun I had writing a paper. Ever! (small 🧵)https://t.co/Vwg9BoaSUo pic.twitter.com/PIYuVXpM9t