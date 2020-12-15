狗懂你？恐只是一廂情願…研究：狗不能分辨人說話單字

最新研究指出，狗其實並不能分辨人類說的每個字，而主要從語氣和聲調發音進行判斷。（取材自Pexels）

狗主人常會覺得狗能理解自己說的每個字，但這可能都是錯覺！最新研究指出，狗其實並不能分辨人類說的每個字，而主要從語氣和聲調發音進行判斷，只要發音相近，狗就會覺得自己「聽懂了」。因此人類聊天所用的長句子，對狗腦袋來說恐怕還是「霧煞煞」。

CNN報導，布達佩斯的一個研究團隊為狗裝上腦電圖，測試狗在聽到不同單字命令時的腦部反應。他們使用三種單字進行測試，分別是正確的單字sit（坐下）、讀音相像的單字sut、及完全無意義的bep。

結果發現，實驗狗即使未經特別訓練，仍能很快對sit的單字有刺激反應，且和bep的腦部反應完全不同，可見狗的確能認得sit這個單字；但對讀音相似的單字sut，卻也起了類似的反應，即使對人類來說，那只是一個毫無意義的單字。

研究員麥雅里（Magyari）表示，正因為他們無法了解人類句子中的所有細節，狗一生中只能學習幾個簡單指示。即使如此，這個實驗仍然某種程度的證明了狗的智商。他們能獨立「聽命」於人類的口頭命令，而不是只聽從主人指示或是肢體語言。也可以分辨出哪些是有意義的單字並加以學習。