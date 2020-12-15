我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

莫德納疫苗最快18日批准 首批配送600萬劑

抗疫見曙光！加州第1針 凱瑟護士接種疫苗

狗懂你？恐只是一廂情願…研究：狗不能分辨人說話單字

編譯中心／綜合報導
最新研究指出，狗其實並不能分辨人類說的每個字，而主要從語氣和聲調發音進行判斷。（取材自Pexels）
最新研究指出，狗其實並不能分辨人類說的每個字，而主要從語氣和聲調發音進行判斷。（取材自Pexels）

狗主人常會覺得狗能理解自己說的每個字，但這可能都是錯覺！最新研究指出，狗其實並不能分辨人類說的每個字，而主要從語氣和聲調發音進行判斷，只要發音相近，狗就會覺得自己「聽懂了」。因此人類聊天所用的長句子，對狗腦袋來說恐怕還是「霧煞煞」。

CNN報導，布達佩斯的一個研究團隊為狗裝上腦電圖，測試狗在聽到不同單字命令時的腦部反應。他們使用三種單字進行測試，分別是正確的單字sit（坐下）、讀音相像的單字sut、及完全無意義的bep。

結果發現，實驗狗即使未經特別訓練，仍能很快對sit的單字有刺激反應，且和bep的腦部反應完全不同，可見狗的確能認得sit這個單字；但對讀音相似的單字sut，卻也起了類似的反應，即使對人類來說，那只是一個毫無意義的單字。

研究員麥雅里（Magyari）表示，正因為他們無法了解人類句子中的所有細節，狗一生中只能學習幾個簡單指示。即使如此，這個實驗仍然某種程度的證明了狗的智商。他們能獨立「聽命」於人類的口頭命令，而不是只聽從主人指示或是肢體語言。也可以分辨出哪些是有意義的單字並加以學習。

上一則

天空瞬間變暗 智利近30萬人觀看日全食

下一則

地表最強壯小女孩！7歲的她舉起80公斤槓鈴破紀錄

延伸閱讀

好好在家閉關

好好在家閉關
CNN分析：「失信選舉人」不足以讓川普翻盤

CNN分析：「失信選舉人」不足以讓川普翻盤
CNN：還有哪些科技公司準備離開灣區?

CNN：還有哪些科技公司準備離開灣區?
中西藥別亂合用 恐腦部、臟器出血

中西藥別亂合用 恐腦部、臟器出血

熱門新聞

煮泡麵時加入些青菜、肉、蛋，瞬間美味升級。圖／ingimage

泡麵另類吃法！他分享加入這一物美味升級 網友讚好吃

2020-12-12 04:07
以色列國防部太空總署前主管艾希德在以國最大報「新消息報」專訪透露，外星人是真的。（取材自推特）

人類已和外星人接觸！以國衛星之父曝 川普想揭密被阻

2020-12-09 20:31
阿拉斯加航空12日班機驚見一名男子在機翼上。（取材自推特）

乘客嚇壞！飛機正要起飛 驚見男子在機翼上行走

2020-12-13 21:49
Space X於美東時間9日在德州進行「星艦」（Starship）火箭原型試飛，未料在降落時，著陸失敗發生爆炸。(Getty Images)

SpaceX「星艦」火箭落地爆炸！墜地成一團火球

2020-12-09 20:44
老虎媽媽箭鏃與女兒希蒂為地盤大打出手，邊發出吼叫、邊躍身撲向彼此，也都伸出虎爪拍擊與毆打對方，直接在觀光客乘坐吉普車前方的路邊打成一團。畫面翻攝：MAILONLINE

長大就該自立！老虎媽媽揮虎爪把女兒逐出家門

2020-12-09 05:48
男子不准未婚妻穿白色婚紗，只因她「非處女」。圖為示意圖。（ingimage）

男不解為何被未婚妻毀婚 網民見原因開罵：你很噁心！

2020-12-13 01:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
美高官新冠疫苗接種計畫突喊卡 原因尚不明

美高官新冠疫苗接種計畫突喊卡 原因尚不明
搖擺州選舉人票票入匭 拜登確認當選美國總統

搖擺州選舉人票票入匭 拜登確認當選美國總統
華裔戴琪將任美國貿易代表 伯父稱許「文武兼修」

華裔戴琪將任美國貿易代表 伯父稱許「文武兼修」
拜登籲川普認敗 感謝司法系統拒絕川普陣營要求

拜登籲川普認敗 感謝司法系統拒絕川普陣營要求
確認總統當選結果 一次看懂選舉人團投票

確認總統當選結果 一次看懂選舉人團投票