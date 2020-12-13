「感恩」遇見金色池塘白頭鷹

飛鷹展翅。(作者提供)

夏天，親眼看到白頭鷹憑藉身軀龐大，像強盜一樣搶魚鷹的魚，我對之沒有好感，河裡、湖裡、海裡魚多得是，有本事自己去捉，為什麼伺機守候要搶，要奪？那是魚鷹辛苦捕回來餵鷹寶寶的魚呀。

翅膀帶風。(作者提供)

家裡的中學生笑我太感情用事，大自然的法則是物競天擇，而且他告訴我，白頭鷹在教科書裡叫白頭海鵰（Bald Eagle），是美國 的國鳥！美國的國徽，硬幣上都刻著白頭鷹呢。

我還真懵了，怎麼選「強盜鳥」當國鳥，美國人不是講究平等自由博愛嗎？

夕陽下的金色池塘。(作者提供)

來了美國，文化斷層使我跟文盲一樣，趁中學生去上學，我抓緊研究「強盜鳥」如何華麗轉身成國鳥。看下來真如中學生說的，白頭鷹身價不凡，在國徽上，白頭鷹一隻爪子抓著橄欖枝，另一隻抓著箭簇，象徵和平和強大武力。這有點像東方哲學，此消彼長，互相制衡；也有點像鄧公提出的治國方針—兩手抓，兩手都要硬。

除去一點小主觀情緒，仔細端詳，我對白頭鷹刮目相看，尤其喜歡鷹的眼睛、嘴巴、爪子都是淡黃色，白頭褐身，雄健不失秀美，眼神永遠凜冽堅定，無論飛得多高，天上地下的一切都看得清。翅膀展開，隨風扶搖直上萬里雲天，真格是天地間的瀟灑鬥士。

除了身段和顏值，白頭鷹的習性也特別。11月是白頭鷹產卵的時候，也是單身白頭鷹社交求偶的季節，經過一個月的孵化期，寶寶出生以後，鷹爸和鷹媽共同覓食撫育幼雛。牠們在食物最豐美的季節產子，在氣候最寒冷的時候育子。小鷹三個月後就得離巢，獨立生活，鷹爸鷹媽是終身配偶。聽上去這國鳥不僅英武，還靠譜，承擔大自然賦予的責任，延續後代，培養孩子獨立，夫妻恩愛，終身廝守，這白頭鷹真名副其實白頭偕老。

中學生追蹤白頭鷹，我得先司探路之職，然後配合中學的時間表，再用鏡頭來捕捉白頭鷹的英姿，開學後他比我忙。

晨曦下的鷹巢。(作者提供)

從皇后區法拉盛出來，順著北方大道一直開到長島，沿著25A一直開，至Huntington繼續往東，在Center Shore Rd左轉，看到一個Chalet Inn and Suites的汽車 旅館，就可以找地方停車了。這裡叫Center Port，是一個半島，但如果不詳細寫路線出來，還真不容易找到白頭鷹的家。

汽車旅館的停車場，一面靠路，一面靠湖，白頭鷹的家在靠湖的那邊。秋葉凋零以後，一個碩大的鷹巢在枝杈勾連的老樹頂上，非常顯眼。相信夏天枝繁葉茂時就藏在裡面，不容易尋見了。

這段路從法拉盛開過去大概一個小時，早上5點半出發，有朋友帶路，我們第一撥到達汽車旅館停車場，在湖邊停好車，天色還黑濛濛的，不消幾分鐘，接二連三來了好幾撥人，沒想到一個鷹巢有那麼多人關注。

白頭鷹夫妻已經起床，一隻在巢裡醒盹，一隻登高瞭望，梳理羽毛，我們猜是不是巢裡有蛋，在孵化小鷹吧？突然巢裡的鷹展翅北飛，我們在地上跟著鷹跑，天色還暗，無法抓拍，我們想摸清白頭鷹大約會在哪裡落腳，為後面拍攝做準備。沿著Mill Pond湖，跑過一座橋，跟蹤的目標消失在樹叢中，哎呀，橋上還有一撥人長槍短砲地伺候著呢，國鳥在美國人心目中分量真不輕。

本著社交距離的原則，找好機位等待，無鷹無蹤，太陽漸漸從東方升起，朝霞染紅樹稍，Mill Pond裸著大片濕地，橋下嘩嘩的水聲，我不由端詳起這個湖來。原來這是一個潮汐湖，湖海相通，落潮時，湖底朝天，漲潮時，海水灌進湖裡，汪洋一片。清晨我們正趕上漲潮，水流湍急，不到半個小時，湖面蕩漾開，魚也跟著海波湧進來，不是幾條，而是整個魚群游進來，有的魚激情跳躍，落入水中拍起水花，撲通撲通的聲響，此起彼伏；有的魚斯文，跟著水波翻個身鑽進湖的深處，藍鷺、天鵝正姿態優雅地等待早餐呢。

我們猜白頭鷹準在樹梢上聞到腥味，琢磨著今天吃大馬哈魚，還是鱒魚？實在是太多選擇，若是我，也得好好想一下。肉眼看著清波裡的游魚，如果帶著魚竿，相信一甩杆就能帶一條回家燉鮮魚湯。鷹擊長空，魚翔淺底，萬類霜天競自由，我們期待大戲開幕。

遨翔藍天。(作者提供)

有時事情就是不能想當然，白頭鷹高飄飄地飛一圈，又飛一圈，盤桓在樹梢，就是不抓魚。白天鵝興許看懂我們的無聊，突然起飛，從湖的一邊飛過來，跨過大橋，向著大海飛去。

隨著天鵝，轉頭的一刹那，海面一碧萬頃，萬山紅遍，層林盡染，樹林裡錯落的房舍，倒映在如鏡的水面上，說像中國的江南那麼秀美，但不是黛瓦粉牆，別墅精緻的架構比江南多些斑斕的色彩；說像油畫，又多透著我們江南的神韻，漫江碧透，萬壑爭流。海面現代的遊艇白帆，像天使遺落的玩具；提醒我這是北美，不要錯拿他鄉做故鄉。

綠湖環合，水波不興，寧靜的美景讓我想起一部奧斯卡大片《金色池塘》，凱薩琳．赫本和亨利．方達兩個老戲骨，為大片貢獻了教科書般的表演，唯美的攝影 更讓我刻骨銘心。清晨的湖，黃昏的湖，夜晚的湖，小遊艇在湖面翻起波浪，釣魚、看書、曬日光浴…在優美的大自然裡，人心裡有什麼疙瘩解不開呢？影片裡的父女、祖孫最後都擁抱和解，金色池塘功不可沒。是不是和這裡有緣，來北美這麼久，這裡第一次讓我有以為家的感動。

開學以後，我有點捨不得讓中學生起早，忙完學習的事，往往已經是下午，守候幾次，拍到白頭鷹藍天展翅，懸停，借著氣流滑翔，就是沒拍到抓魚，難免有點掃興，但觀賞潮汐湖潮起潮落，藍鷺祥集，和晚霞中金色的池塘都讓我們流連忘返。天色昏黑以後，天鵝夫妻帶著四個寶寶在夕陽裡游向大海，那邊有他們的家吧。踏著月光，我們也開車回家。

端詳拍回來的照片，Mill Pond兩邊都是草地樹蔭，小花園，不遠處是沙灘。夏天的時候，約上三五好友，帶著相機，待一整天，守候白頭鷹，或者租條船出海釣魚，等到落日時分，就在金色池塘裡拍攝四周的山水，甚至乾脆露營一個晚上，枕著海濤入眠，中學生聽媽媽的計畫很興奮，跟著說，要不暑假我們過來租兩個月度假屋，呵呵，看來他也愛上這兒啦。

白頭鷹捕獲大魚。(作者提供)

攝影的朋友傳來消息，在馬里蘭州有個地方，是白頭鷹遷徙的必經之路，11月中下旬有三、四千隻鷹聚集。每年世界各地攝影愛好者坐飛機，住酒店，專門去拍攝，看他們拍到的精采畫面，中學生躍躍欲試。期待明年疫情結束，我們去馬里蘭共襄盛況。紐約開去馬里蘭要四個小時，當天來回有八個小時在路上，可以偶然為之；相比之下，一個小時路程去金色池塘，欣賞美景，拍攝白頭鷹，兩全其美。前文把路線交代清楚，紐約的朋友隨時可以去，因為鷹巢周圍湖泊海洋裡魚類豐富，這對白頭鷹夫妻是不隨季節遷徙的。

感恩節放假，中學生每天一大早去守候，終於拍到白頭鷹抓魚，迎著朝陽，鷹的羽毛纖毫畢現，魚尾在金光中閃耀。苦心人，天不負，感恩遇見！