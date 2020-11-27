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「命很硬的海龜」 龜殼被打出破洞照樣樂游

記者潘欣中／屏東報導
台灣屏東小琉球有隻背甲出現破洞的母綠蠵龜，在地潛水員看了心疼取名「小破洞」。 記者潘欣中／翻攝
台灣屏東小琉球有隻背甲出現破洞的母綠蠵龜，在地潛水員看了心疼取名「小破洞」。 記者潘欣中／翻攝

台灣屏東小琉球是海龜樂園，當地有隻被船隻撞擊或螺旋槳打傷背甲出現破洞的母綠蠵龜，在地潛水員看了心疼取名「小破洞」，因行為和生活都與健全綠蠵龜無異，獸醫不建議將牠帶上岸，潛水員形容牠是「命很硬的海龜」，外地潛友也不時PO上社群網站表達關心，成為潛水界討論度與關切度最高的海龜。

許姓潛水員說，牠背甲長度近1公尺，個性親人不害羞。2017年5月在北側海域首次被發現時，背甲傷口深見骨，之後發現復元狀況良好。去年4月都在小琉球西側海域活動，6月在小琉球東側海域被目擊，9月又搬回西側海域，今年3月又出現在北側海域且左前肢上勾了個假餌。

他說，最近被目擊是10月，背甲竟破了更多洞，從右前方到右後方3道大傷口，之後又在西側海域待下來。許多人回報牠有好好吃東西、好好休息，傷口看來雖有點嚇人，應在慢慢康復中。

他說，「小破洞」出現後，潛水員討論過是否能將牠帶上來給獸醫治療，因牠的行為和生活都與健全的綠蠵龜沒兩樣，獸醫不建議將牠帶上岸，現可做的就是平常多關心、觀察並回報狀況。

「小破洞」的回報不斷出現在「海龜點點名」社團上，這是由熱愛海龜的研究員和愛好者於2017年6月發起，號召潛水員回報海龜的影像，建立海龜身分證。

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