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職場健保費年年漲 雇主「快撐不下去」明年恐再飆11.1%

記者胡玉立／即時報導
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圖為馬里蘭州醫保保戶正在查看一份醫療帳單；傳明年雇主健保成本預計上漲11.1%，...
圖為馬里蘭州醫保保戶正在查看一份醫療帳單；傳明年雇主健保成本預計上漲11.1%，是20多年來的最大漲幅。(美聯社)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：WTW預估明年雇主健保成本將上漲11.1%，創20多年最大漲幅。
  • 重點二：職場健保費已連續5年上升，勞工自付額與保費同步增加。
  • 重點三：癌症治療與GLP-1減肥藥普及，推高企業醫療支出壓力。

華爾街日報20日報導，職場健保成本不斷飆升，讓雇主和勞工的負擔日益沉重，明年情況只會更加惡化。保險諮詢機構韋萊韜悅(Willis Towers Watson，WTW)最新調查顯示，明年雇主健保成本預計上漲11.1%，是20多年來的最大漲幅；也是健保成本連續第五年上漲。

另一家福利諮詢公司怡安保險(AON)的最新估計顯示，今年，有雇主醫療保險的國人平均健保支出預計為5297元，比2025年增加388元；這筆開銷包括自薪資中扣除的保費以及必須自掏腰包的自付額(deductibles)與自付款(copays)。

WTW公共健康部門總監萊文-謝爾茲(Jeff Levin-Scherz)表示：「雇主跟我們說，這種狀況真的撐不下去。」

據福利顧問和保險公司稱，健保成本及員工支出快速增加的原因很多；癌症治療花費昂貴、糖尿病及減肥藥物GLP-1被廣泛使用，是健保費用持續走高的其中因素。怡安保險指出，2025年，其客戶員工使用GLP-1減肥藥物的比率，增加了75%。

位於西維吉尼亞州帕登市(Paden City)的保羅．維斯馬赫玻璃製造公司(Paul Wissmach Glass)有35名員工，公司共同負責人威勃恩(Jason Wilburn)表示，他的家族2021年收購公司以來，每年保費漲幅都呈兩位數；如今健保支出約占公司營收5%，已超過利潤率。單身員工原本每兩周從薪資扣除健保費40元，今年提高到50元。

威勃恩指出，儘管雇主仍承擔約90%保費，但仍有幾名員工因為費用上漲，選擇放棄職場健保；他說：「情況令人既沮喪又難過，一定要設法改變才對。」

哈佛醫學院(Harvard Medical School)醫療政策教授切爾紐(Michael Chernew)表示：「近來，健保費用支出的增長速度，比收入增長速度還要快。」

怡安保險北美地區健康解決方案負責人帕斯特里克(Mike Pasterick)表示，由於健保支出快速增長，規模較大公司已將醫保福利決策權從人力資源主管轉移到公司高層主管手中，「不只是財務部門，執行長和董事會都對此高度關注」。

精華 FAQ

  • WTW最新調查顯示，明年雇主健保成本預計上漲11.1%，不僅是20多年來最大漲幅，也代表職場健保費將連續第5年持續走高。

  • AON估計，今年有雇主醫療保險的國人平均健保支出為5297元，較2025年增加388元，包含薪資扣繳保費、自付額與自付款等費用。

  • 文章指出，癌症治療費用高昂、糖尿病與GLP-1減肥藥廣泛使用，都是推升成本的主因；部分公司甚至已出現員工因保費上漲而放棄職場健保。

醫療保險 西維吉尼亞州 保險

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