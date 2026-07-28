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裝可愛、耍帥都不行 人力銀行揭十大NG履歷照

記者洪安怡／台北即時報導
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yes123求職網發言人楊宗斌建議社會新鮮人，從照片、履歷表資料到自傳，缺一不可...
yes123求職網發言人楊宗斌建議社會新鮮人，從照片、履歷表資料到自傳，缺一不可，特別是自傳內容部分要「親力親為」，避免套用制式範本，或使用「生成式AI」輔助撰寫；同時強調個人特色，說明自己的工作態度值得信賴。（路透ALAMY）

缺工陰霾籠罩勞動市場，企業攬才條件也逐步放寬。yes123求職網28日最新發布「企業評價網路世代求職者調查」指出，企業平均要面試約18.1位社會新鮮人，才有可能找到一位適合的人才，雖然錄取率看似不高，不過當中有55.2%的企業坦言，今年畢業季因為缺工問題，導致「下修、放寬」錄取標準，比例高於去年調查的53.8%。

調查顯示，截至7月下旬，已有98%的企業表示今年曾收到新鮮人履歷。審視資方對履歷表最不滿意的缺失，在可複選情況下，主要集中於「個人基本資料不完整」、「未附自傳」及「未附照片」，更有52.5%的企業反映求職者「應徵不同職缺卻使用同一封履歷，連應徵項目也沒改」，反映部分求職者的準備度與積極度顯有不足。

自傳寫作品質則連年偏低，調查指出，今年企業給予新鮮人的自傳平均分數僅48.1分，不僅未達60分及格線，亦略低於去年的48.4分，其中甚至有10.5%的資方給予「零分」評價，自傳主要缺失依序為「套用既定範本，千篇一律」、「看不出個人特色與強項」及「內容缺少對工作的想法」，更有83.1%的企業曾收過自傳「空白」的履歷。

儘管有高達98.6%的公司表示，新鮮人如果「有附照片」的話，會優先考慮通知面試。但對於畢業生的履歷照，企業認為仍有不少毛病需要改進。其中被視為最糟的是「經過特效處理、過度修圖」、其次為「非大頭照，改放全身生活照」、第三是「用手機自拍，臉部不清楚」，第四、第五名分別為「拍照時，穿著邋遢」、「背景複雜，干擾主體本人」；其餘還有「拍照時，裝可愛、耍帥的表情」、「照片衣著暴露」、「放沙龍藝術照」、「以卡通、玩偶圖或風景圖，取代照片」、「墨鏡照」等，共計十大NG履歷照。

綜觀本次調查結果，yes123求職網發言人楊宗斌建議社會新鮮人，從照片、履歷表資料到自傳，缺一不可，特別是自傳內容部分要「親力親為」，避免套用制式範本，或使用「生成式AI」輔助撰寫；同時強調個人特色：像是打工、實習、社團、競賽經驗，以及技能證照、語言能力，並以小故事、舉實例方式，說明自己的工作態度值得信賴。

楊宗斌提醒，面試當天一定要準時，檢查服裝儀容是否整潔、恰當；記得在自我介紹和問答時，要保持笑容、說話清晰，而且控制音量大小與速度適中；求職者也可以事先對著「鏡子」，模擬練習「遠距」面試時，所呈現出來的臉部神情與視線位置，並且熟悉視訊軟硬體設備的使用，才能冷靜完成應試。

精華 FAQ

  • 調查顯示，企業平均要面試約18.1位社會新鮮人，才可能找到1位合適人才；且有55.2%的企業坦言，今年因缺工而下修、放寬錄取標準，顯示徵才門檻已有鬆動。

  • 企業最常抱怨履歷資料不完整、未附自傳、未附照片，還有52.5%認為求職者用同一封履歷亂投不同職缺。自傳也常見套模板、缺特色、空白等問題。

  • 企業認為最糟的是過度修圖，接著是全身生活照、手機自拍模糊、穿著邋遢、背景雜亂等；其他像裝可愛、墨鏡照、卡通圖也不行。建議以清楚、端正的大頭照為主。

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