不愛社交？他曝最適合內向者的職缺 時薪近30美元

一名佛州大學生分享適合內向者的AI相關工作。圖為示意圖。(取材自unsplash.com/@christinhumephoto)

威利斯（Riley Willis）每周坐在鍵盤前30小時。他在星期六打卡下班結束整周工作，卻一句話也沒跟任何人說過。

商業內幕報導，威利斯是一名AI 承包工作者，透過一家名為DataAnnotation Tech的公司從事數據註釋工作。他表示，這份工作完全遠端，而且是非同步進行──沒有固定主管、不用與同事聯繫，也沒有每日會議，「對內向者來說再適合不過了」。

威利斯表示，他的日常工作主要是「事實查核」各種AI模型的輸出內容──但這完全是他的選擇。他說，DataAnnotation Tech提供多種專案供承包工作者挑選，包括訓練AI提升創意寫作和程式編寫能力。

「基本上，你就是逐一檢視資訊，並根據一系列標準進行註釋，而這些標準會因不同專案而有所不同。」威利斯說。「我個人主要處理與事實相關的內容，純粹是因為我覺得這類工作的報酬與付出相比還不錯。所以我的工作大多是查核AI生成的回應，確保模型沒有撒謊或捏造資訊。」

隨著企業持續致力改進AI模型，對數據註釋員和標籤師的需求也隨之激增。威利斯表示，這類人員的時間主要花在「生成訓練數據」或「註釋訓練數據」上，涵蓋程式設計、寫作和研究等各種任務。

威利斯說，當初會選擇這份工作，是因為他正打算搬離父母家，「我想要一份不是客服類工作。當時我已經在遠端學習，所以對遠端工作的環境算是蠻習慣的」。

威利斯表示，剛開始工作時，他的時薪是20美元，現在則大約25美元。時薪會依據選擇的專案而有所不同，他看過最高達30美元的案子。

威利斯並未從事全職，目前攻讀佛羅里達大學電腦科學學士學位的線上課程。他表示這樣的收入完全夠支付生活開銷，包括學費和在北卡 羅萊納州的房租。

但這份工作確實有缺點。威利斯表示，重複性的任務有時讓人感到「麻木乏味」。此外，與全職工作不同的是，他只有在坐在電腦前、實際執行任務時才會拿到報酬。

「即使是步調快的工作，通常還是會有帶薪午休，或者花一兩秒跟同事聊天，工時仍算在薪資裡，」他說，「但這份工作，只有當你真的在執行任務時，才會拿到報酬」。

威利斯表示，他有時會花6、7小時在研究上，但因為需要偶爾停下來休息，實際算下來只有5小時工時能拿到薪水。儘管如此，他認為這份工作仍然利大於弊。

「就我個人而言，我覺得在工作與生活平衡方面還不錯，畢竟它是遠端，而且我可以隨時工作，如果我願意，甚至可以在凌晨一點開工。」

對於想要在全職工作之外賺點外快的人來說，威利斯認為，參與AI訓練或許是不錯的選擇。「這樣的工作模式很適合那些有全職工作的人。如果你每天只額外花一小時或一個半小時，賺個25到50美元，利用那些原本沒事做的時間，這確實是可行的選擇。」