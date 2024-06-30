我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

羽球／中國17歲新星張志傑 亞青賽比賽中倒地猝逝

不轉賣商品 加州女子靠Costco粉絲頁月入7000

徵才不是真的？企業刊登「幽靈職缺」為刺激員工工作

編譯俞仲慈／即時報導
有些企業會利用徵人啟事，吸引網友注意，但其實目的並非雇用人才而是收集履歷表。（路透）
有些企業會利用徵人啟事，吸引網友注意，但其實目的並非雇用人才而是收集履歷表。（路透）

網路世界出現許多捏造的假消息，如今還有企業也利用徵人啟事，吸引網友注意，但其實目的並非雇用人才而是收集履歷表。

根據哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News)報導，求職網站Resume Builder今年5月針對650名企業人事主管進行調查，發現四成企業在網路刊登假的徵人廣告；同時有三成企業在官網或求職網站張貼假職缺廣告。

詐騙集團透過徵才廣告收集個資的手法不同，「幽靈職缺」幕後黑手都是人事主管，而且有十分之七認為假徵人啟事即使有誤導之嫌，但道德上仍可接受。

Resume Builder首席職涯顧問海勒(Stacie Haller)指出：「從我們看到的情況，假徵才已被提升至一種新階段。」並補充道：「為了給外界和內部員工留下特定印象，但『假』一詞並不適用在徵才任何環節。」

Resume Builder調查報告顯示，這些刊登假徵人啟事的企業，有45%刊登一至五則；19%刊登10則；11%刊登50則；10%刊登25則；有13%刊登75則以上假廣告，而且從入門到高階主管涵蓋多種資歷的職缺。

企業刊登假徵人啟事的動機，多半為了凸顯業務成長，因此企業需要僱用更多員工減輕工作量，甚至在某些情況下，刻意製造一種隨時可能會丟飯碗的危機感。

海勒(Stacie Haller)表示：「企業投放假徵人啟事，如果你是員工，你會以為公司徵人會減輕工作量。」並補充道：「但從黑暗的角度看，可能也是提醒大家，我們正在找替代人選，所以你最好要加倍努力。」

調查顯示，近70%受訪者表示假徵人啟事可提升業績；65%認為有利於鼓舞公司士氣；77%表示有助提高員工生產力。

同時近六成企業坦承，收集履歷是為了以後存檔，無意僱用任何人；還有近40%企業會聯繫求職者，有17%很少或從未聯絡過求職者；而且有高達85%表示會對求職者面試。

不過也有三分之二人事主管坦承，若員工或求職者發現徵人造假，將不利於公司未來徵才，海勒指出：「沒有哪個人願意為一家會撒謊的公司服務。」

詐騙集團

上一則

3生肖熬過大難迎好運 屬鼠橫財入命、他有添丁大喜

延伸閱讀

Z世代求職面試 近3成父母陪同與招聘經理交談

Z世代求職面試 近3成父母陪同與招聘經理交談
廣州地鐵廣告箱「相親、求職、送祝福」 成大型整活現場

廣州地鐵廣告箱「相親、求職、送祝福」 成大型整活現場
求職出奇招 湖南小伙在廣州地鐵站登廣告 30公司找上門

求職出奇招 湖南小伙在廣州地鐵站登廣告 30公司找上門
兩次辭職成污點…他求職處處碰壁 薪水「凍漲」後悔不已

兩次辭職成污點…他求職處處碰壁 薪水「凍漲」後悔不已

熱門新聞

晚登機乘客往往發現要把行李塞進頭頂置物櫃有困難。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Royal Wave ENT）

太晚登機沒有隨身行李空間 空服員透露機上分配原則

2024-06-28 19:40
三星座最易走上人生巔峰。（取材自pexels.com@ Jopwell ）

3星座最易走上人生巔峰 摩羯默默賺大錢、他們最懂交友

2024-06-27 19:40
TikTok網友畢許分享用Instacart就能在沒有會員的情況下買到好市多的商品。(翻攝Tiff Bish TikTok @tiffjessup)

沒辦會員還能買到好市多商品 業者證實她這個方法可行

2024-06-26 21:00
3生肖下月財運旺。（取材自pexels.com@Karolina Kaboompics ）

7月財神不請自來 3生肖「財運爆發」好運不斷、想不富都難

2024-06-26 20:29
亞利桑納州的賓斯基到全球197個國家旅遊過，圖為他到台灣時參觀中正紀念堂。(翻攝Drew Binsky YouTube)

亞利桑納州男子環遊世界197國 最愛亞洲這國家

2024-06-25 21:00
TikTok網友Joseph教大家用一招檢查加油機上的刷卡機有沒有被安裝盜刷裝置。(翻攝Joseph TikTok @flm_flight)

加油機刷卡處恐被安裝盜刷裝置 男子教一招五秒破解

2024-06-24 21:00

超人氣

更多 >
中國「天龍3號」火箭試射爆炸

中國「天龍3號」火箭試射爆炸
美甲店華女遭酒駕撞 老父認屍渾身發抖 直喊：我替她

美甲店華女遭酒駕撞 老父認屍渾身發抖 直喊：我替她
人都到台灣了 中國歌手突集體缺席金曲獎

人都到台灣了 中國歌手突集體缺席金曲獎
浙江婦堅持健身14年 50歲「阿姨爆改成小姐姐」

浙江婦堅持健身14年 50歲「阿姨爆改成小姐姐」
蘇州女為保護日籍人士被刺不治 家屬聲明婉拒捐款盼平靜

蘇州女為保護日籍人士被刺不治 家屬聲明婉拒捐款盼平靜