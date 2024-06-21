企業IT預算以AI占大宗 大部分花在員工用的工具上

AI時代來臨，許多公司花費大筆IT預算在AI工具上。(路透)

高利率衝擊各行各業的IT預算 ，但AI 和雲端運算對企業前途影響甚鉅，帶動當前支出。根據財經網站CNBC的一項半年度調查，在投資 AI的公司裡，把錢砸在員工使用的AI工具上，例如微軟的Copilot，相較於投資於面向顧客的應用軟體，如客服和銷售領域的AI聊天機器人，前者數量大約是後者的四倍。

調查顯示，60%的受訪公司認為生成式AI對其業務至關重要，44%表示明年最大筆IT預算會花在AI。60%描述他們的新AI投資正在「加速」。

儘管擔心經濟放緩，許多公司仍勇於投資，提供客戶最新的應用程式。28%的IT主管認為，他們的企業近期最大的風險是滿足客戶對新技術的需求，其次，有20%認為是削減成本的壓力。尋找合格員工的需求已經急劇下降，一年前有26%的IT高管認為那是最大風險，如今僅4%提到。

Pure Storage執行長Charles Giancarlo表示，AI支出無疑將給預算的其他部分帶來壓力。

隨著輝達（Nvidia）市值暴增，美國銀行（BofA）表示，生式式AI剛進入三到五年部署周期的第二年，預計今年的硬體需求將由1000億美元增加兩倍到3000億美元，80%會流向Nvidia。

工作中獲授權使用AI的員工比率繼續走高，在新調查裡增加了10個百分點到60%。組織內會使用AI的員工也增加，從25%到100%不等。員工使用人數短期內料將走高，64%的公司計畫未來六個月內會購買微軟Copilot等企業解決方案，這比上次調查上升10個百分點。而且近三分之二（64%）把錢花在鼓勵員工採用AI，僅16%把重點放在面向顧客的AI。

CNBC是在6月7-14日間、抽樣大型企業25名高階IT主管進行調查。