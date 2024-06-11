女上司當眾問「要不要開房」 男不堪其擾趕快換工作閃人

一名日本男性上班族被職場女上司性艘擾，因而被迫轉職。（取材自unsplash.com＠Christian Erfurt）

職場騷擾不分性別，就算身為生理男性，也可能遭到生理女性的騷擾。特別是因為職場的上下關係，更容易因為這層權力，讓事情變得更難以處理。

根據日本媒體「All About」報導，一位化名山崎潤一郎的30歲男性，過去在職場上，碰到一位非常糾纏他的女性。這位女性大山崎三歲，職位上來說也比他更高一些，即使山崎已經明白地表示，自己有女朋友了，但對方依然窮追不捨。

過去在疫情期間，當山崎碰到這位女上司邀約時，還能用防疫作為藉口擋掉。但到了疫情過後，這個理由就無法使用了。而每次相約吃飯，就算在場有其他同仁，女上司也完全不介意，直接搭訕山崎，還問他吃完飯後，要不要到旅館休息，行徑相當大膽。

不堪其擾的山崎，雖然曾向公司報告過被女上司性騷擾 的事，但是沒有獲得處理。眼見沒辦法好好解決這個困擾，山崎只好找尋其他工作機會。當他確定被錄取時，立刻向公司提出辭呈。

山崎趁著離開之前，把累積的假休一休，斷絕和女上司接觸。後來他還發現，女上司跑到他的社群網站，試圖要加他好友，但也被他封鎖。最終他就帶著女朋友，直接從東京搬到福岡展開新生活，徹底擺脫騷擾。