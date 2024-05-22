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皮克斯動畫工作室裁員14% 母公司迪士尼說內容重質不重量

編譯季晶晶／綜合外電
皮克斯動畫工作室（Pixar Animation Studios）周二裁掉大約14%的員工。(美聯社)
皮克斯動畫工作室（Pixar Animation Studios）周二裁掉大約14%的員工。(美聯社)

製作出《玩具總動員》等經典電影、迪士尼旗下全球知名的動畫工作室皮克斯（Pixar Animation Studios）周二遭遇傳聞已久的裁員風暴，將有大約175人的飯碗被端，比率約為員工總數的14%。

此次裁員正值2022年底回鍋擔任迪士尼執行長的艾格（Bob Iger）表示內容將重質不重量，以扭轉該電影票房困境。

高層對內容的決策和疫情期間電影院關閉都是造成困境的原因。當時為了幫剛起步的串流媒體服務Disney+加強內容，創意團隊捉襟見肘，而且電影直送數位平台，養成家長透過串流媒體而非到電影院觀賞迪士尼新片的習慣，不利於重返大銀幕的動畫片。雪上加霜的是，許多觀眾認為影片內容寫實，太過關注兒童無法觸及的社會問題。

自2019年以來，迪士尼動畫片的全球票房均未超過 4.8億美元，不復疫前佳績, 例如《超人特攻隊2》全球票房12.4億美元，《玩具總動員4》全球票房10.7億美元。

迪士尼的其他業務去年就開始裁員，皮克斯則因預定的電影製作時程而延遲裁員計畫。外媒最初報導皮克斯的裁員比率將高達20%，高於周二的14%。

在艾格領導下，皮克斯將重新專注於院線片發行，不再為Disney+製作短片系列。

迪士尼 裁員 電影院

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