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英國企業最夯福利：讓員工租電動車開回家 還可大幅省稅

編譯葉亭均／綜合外電
英國愈來愈多企業提供讓員工租賃電動車的福利方案。圖為長城汽車旗下品牌Ora在倫敦展示電動車。(路透)
英國愈來愈多企業提供讓員工租賃電動車的福利方案。圖為長城汽車旗下品牌Ora在倫敦展示電動車。(路透)

電動車已成為不少英國企業的「員工福利」選項，而且已逐漸成為全英國的電動車最大銷售拉抬動力。

英國金融時報報導，英國愈來愈多企業可讓員工透過薪資抵扣計畫，租賃電動車做為個人使用。這項福利可大幅減少員工的購車成本，而且每月薪資扣除租車費用後，應稅的薪資額就降低了，代表員工能藉此大幅節省所得稅稅費與全國性保險稅費。

經營汽車租賃事業Octopus Electric Vehicles的霍華斯（Fiona Howarth）把這類方案形容為能「翻轉局面」，以「最具成本效率的方式從燃油車轉換成電動車」，因為對員工而言，這是一項極具吸引力的福利，不但可省錢、能使用最新科技駕駛上路，還能為地球與改善空汙盡一份心力。

她說，已有5,000多家公司簽約透過Octopus EV向員工提供這種電動車租賃福利。

在英國，購買電動車的成本比購買汽油燃料車額外高出超過1萬英鎊（約12,525美元）。儘管行駛的成本較低，但前期的購車成本足以讓購車者退卻。

雖然租賃和個人合約購買每月付費計畫愈來愈受歡迎，透過這樣的方式，駕駛人可以依據三年內減損的價值來付費，而不需要一次掏出所有錢來購車，但即便如此，電動車轉賣的價值不佳，再加上受到貸款銀行限制，購買電動車的成本仍讓許多駕駛者不願貿然採用。

不過，企業提供以薪資抵扣的福利，減輕這類成本負擔，也讓員工能夠分期付款。

這項福利正對車市產生大幅影響。英國今年第1季銷售出的8.5萬輛電動車中，80%被劃分為「車隊」，也就是包含公司車、營業用車，只有20%是賣給一般消費者。

人力資源業者CIPD的科頓（Charles Cotton）另表示，這類租賃電動車的福利措施，也有助企業「留才」，「從福利角度來說，談車會比談退休金更容易」。

電動車 福利 退休金

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