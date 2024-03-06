我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

面對高齡擔憂 白宮新策略：讓拜登做自己

商船亞丁灣遇襲釀3死 紅海危機首見有船員喪生

參院報告：半數65歲以上年收頂多3萬 難維持退休前生活水準

編譯陳韻涵／綜合6日電
最新報告指出，全美半數65歲以上長者年收頂多3萬元，一旦退休危機四伏。(美聯社)
最新報告指出，全美半數65歲以上長者年收頂多3萬元，一旦退休危機四伏。(美聯社)

參院健康、教育、勞工與退休金委員會(HELP)最新報告指出，全美半數65歲以上長者年收頂多3萬元，一旦退休危機四伏。

對許多國人而言，有工作時尚且勉強度日，退休後更是捉襟見肘。退休，對許多人來說已成為奢求，部分議員希望扭轉現況。

HELP委員會主席、佛蒙特州聯邦參議員桑德斯(Bernie Sanders)公布的報告引述「國家退休風險指數」(NRRI)發現，半數美國家庭無法維持退休前的生活水準；而56%的低收入戶和45%中等收入家庭在65歲之際，面臨無法維持退休前生活水準的風險。

綜觀來看，低收入群體有73%的人面臨此風險，而財富金字塔頂端面臨此風險的比例為28%。

報告指出，「美國人辛勤工作一輩子，應有尊嚴的退休，但因為我國退休機制聚焦為華爾街增加利潤，許多工人無法實現有經濟保障的退休生活，是時候改變了」。

美國人想要舒適退休的代價愈來愈高，丕優慈善信託基金(Pew Charitable Trusts)去年研究指出，隨著愈來愈多高齡家庭的經濟在2021年到2040年間變得脆弱，州政府將蒙受1.3兆元損失，且退休人士也會發現手頭愈來愈緊，難以負荷晚年的健保或住房開銷。

有些人已經面臨退休危機，人口普查局的人口調查顯示，65歲以上長者中有超過半數人靠著年收入最多3萬元度日，其中23%收入介於1萬元到1萬9999元之間。

許多高齡失業者沒有退休帳戶做後盾，聯準會(Fed)的消費者財務調查(SCF)顯示，截至2022年，75歲以上的美國人僅42%擁有退休帳戶，而65歲至74歲的國民則有51%擁有退休帳戶。

HELP報告根據智庫「預算與政策優先項目研究中心」(CBPP)數據分析，約10%老人生活在貧困中；若無社安收入，約38%的65歲以上長者會生活在貧窮線之下。

然而，美國的社會福利仍落後於許多其他富裕國家，在經濟合作發展組織(OECD)工人收入中，福利平均占51.8%，美國則為40%。

退休金 低收入 福利

上一則

吃對早餐讓你更夯 研究：一早吃精緻碳水較無吸引力

延伸閱讀

川普超級星期二大勝後 共和黨大老麥康諾表態支持

川普超級星期二大勝後 共和黨大老麥康諾表態支持
不想看到卻無法避免…拜登川普「二戰」美國人怎麼選？

不想看到卻無法避免…拜登川普「二戰」美國人怎麼選？
針對中國生技公司法案 送交參院委員會審議

針對中國生技公司法案 送交參院委員會審議
獲勝前景渺茫？亞州獨立聯邦參議員席納瑪 宣布不會競選連任

獲勝前景渺茫？亞州獨立聯邦參議員席納瑪 宣布不會競選連任

熱門新聞

搜狐網列出有三大星座，用冷酷把自己包裝起來。示意圖。(圖／123RF)

最高冷的「3大星座」傲到骨子裡 第1名別人要直視都難

2024-03-02 19:05
3月中旬，三大生肖有望轉運，再熬幾天就能碰上百年一遇的財運。(本報資料照片)

轉運囉 三生肖3月中「遇百年難得財運」1類人事業愈滾愈大

2024-03-05 06:00
四大生肖3月開始財運將會如日中天、不缺錢花。示意圖。（路透）

四生肖3月起財運如虹：屬狗迎巔峰時刻 一類人有望財富自由

2024-02-28 01:58
圖／canva

天生鬼才 不愛學習卻能當學霸的「3大星座」讓人羨慕嫉妒恨

2024-03-01 23:01
根據萊坊（Knight Frank）2024年財富報告，大約未來十年會發生巨大的財富轉移潮，使得千禧世代成為「史上最富裕的一代」。（路透）

未來20年財富移轉潮 千禧世代將成為「史上最富裕的一代」

2024-03-01 03:10
一名網友透露，他用500元台幣購入這個明代出自「景德鎮」的瓷碗。（取材自臉書）

他砸16美元買下明代瓷碗 底部寫「大明成化年製的喔」

2024-03-04 04:10

超人氣

更多 >
圖表／「超級星期二」15州投票 川普大贏14州 將與拜登再對決

圖表／「超級星期二」15州投票 川普大贏14州 將與拜登再對決
敗光鍾鎮濤財產後成帶貨女王 60歲長相被網友出賣

敗光鍾鎮濤財產後成帶貨女王 60歲長相被網友出賣
南加23歲華男高材生 森林中上吊自殺

南加23歲華男高材生 森林中上吊自殺
海理宣布退選：沒有遺憾 籲川普爭取反對者支持

海理宣布退選：沒有遺憾 籲川普爭取反對者支持
張蘭模仿大S靈堂穿搭登熱搜 網怒：蹭流量無底線

張蘭模仿大S靈堂穿搭登熱搜 網怒：蹭流量無底線