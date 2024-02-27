Expedia內部備忘錄曝光 將裁1500人 包含Trivago、Hotel.com

跨國旅遊網巨頭Expedia執行長柯恩給員工的內部備忘錄26日曝光，宣布完成子公司整併後將裁減,500名員工，消息獲公司發言人證實。（路透）

科技媒體GeekWire報導，跨國旅遊網巨頭Expedia執行長柯恩（Peter Kern）給員工的內部備忘錄26日曝光，宣布完成子公司整併後將裁減1500名員工，並以產品暨科技部門為主，且稱此舉是公司技術轉型的一環，消息後續獲公司發言人證實。

目前Expedia旗下共1萬7100名員工，裁員 將占總人數約8.7%。

發言人在聲明中表示，本次裁員是為了適切分配與統正資源，期許公司能有更多成長與發展。

聲明亦指出，2024年裁員將耗費公司8000萬至1億美元，用於遣散費和其他福利 補償。

事實上，Expedia財務長惠藍（Julie Whalen）也在2月初的第四季財報會議上暗示裁員的可能，她當時說公司正在「密切關注精簡成本結構的問題，以利下一階段的發展」。

這並非Expedia近期首次裁員。消息指出，Expedia在2023年至少進行過兩輪裁員，包括去年10月份有近100名員工被迫捲鋪蓋。

Expedia中文名稱「智遊網」，成立於1996年，總部位於西雅圖，曾是微軟 子公司，目前是納斯達克（NASDAQ）掛牌上市公司，旗下除了Expedia平台，還擁有Trivago、Hotel.com等諸多知名訂房網。