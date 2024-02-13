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AI開始威脅白領工作 沒有幾個行業能倖免…管理階層也難逃

編譯任中原／綜合12日電
Google元月裁掉數百名硬體與內部軟體工作的人員，目的是削減成本以擴大AI部門投資。(路透)
Google元月裁掉數百名硬體與內部軟體工作的人員，目的是削減成本以擴大AI部門投資。(路透)

自動化改變製造業工作形態數十年之後，人工智慧（AI）正在轉變辦公室高階人員的就業格局。白領階層遭到裁員的消息接二連三，包括Google、多鄰國（Duolingo）語言教學網站、UPS等企業。儘管直接因生成式人工智慧（AI）而失業的工作總數還不多，但有些公司已將裁員跟機器學習和其他AI應用在內提高生產力的新技術劃上等號。

生成式AI可能不久後就顛覆白領員工的就業機會，包括中、高階層管理人員。生成式AI不僅能使例行性的工作加速，或辨認數據形態來執行預測工作，還能創作內容及合成構想，而這類知識性工作的就業數動輒以百萬人計。

企業主管與顧問公司預測，AI將改變或替代科技、化工等多種產業的人事結構。一些企業的裁員行動與AI有直連關聯，其他企業也為了增加AI支出而裁員；另外企業也可能不會隨著業務成長而增雇員工。

顧問公司Challenger, Gray & Christmas指出，去年5月以來，與AI有關的裁員人數超過4600人，主要是媒體與科技業；估這類裁員人員可能更高，因為許多企業在宣布裁員並未表明這與AI有關。

在此同時，愈來愈專業人士在日常工作中使用AI。管理顧問公司的調查顯示，54%從事金融服務、市場分析與專業服務的員工都在使用AI，其中近三分之二表示生產力已經提昇。

Google元月裁掉數百名硬體與內部軟體工作的人員，目的是削減成本以擴大AI部門投資；多鄰國也宣布裁減10%的合約工作者，且AI將取代該公司一些內容創作工作。

UPS表示將裁減1萬2000個職缺，主要是管理人員與合約勞工，而且即使業務回升也不會重新設置這類工作。該公司的訂價流程已經擴大利用機器學習，因此訂價部門只需要較少的員工。

隨著AI的應用層面不斷擴大，企業可能重新規畫管理職務的結構；入門級員工受影響最大，因為許多這類工作將被AI取代；如此一來，未來一些入門級工作就相當於現在的初階管理工作；引發的連鎖效應，可能導致中級管理階層過多。

調查顯示，過半的資深白領管理人員，43%的中級管理人員，以及38%的初級人員，表示他們的工作可能被生成式AI取代。

荷蘭Prosus全球科技投資集團AI主管貝納特表示，AI已經取代更多勞工的工作，工程師、軟體開發人員等的工作速度都加倍；許多這類員工能完成更多工作，且能做些與以往稍微不同的工作。例如網路設計人員以往都是要求軟體開發人員進行編碼，現在自己就能做；軟體開人員能夠更聚焦於設計與複雜的編碼工作。

科慕化工（Chemours）過去三年來已對近1000名辦公室及實驗室員工進行AI應用訓練，現在財務人員不需要再大量的複製與轉貼，工作速度明顯加快。

AI 裁員 就業

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