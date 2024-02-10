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青少年打工時間 佛州放寬規定 取消每周30小時限制

編譯盧炯燊／綜合報導
佛羅里達州眾議會本月初通過法案，放寬青少年的打工時間限制。(美聯社)
佛羅里達州眾議會本月初通過法案，放寬青少年的打工時間限制。(美聯社)

佛羅里達州眾議會本月初通過法案，放寬青少年的打工時間規定。

這個由共和黨籍州眾議員錢尼(Linda Chaney)提出的法案，取消16及17歲青少年不能在上課前一日工作超過八小時，以及在上課期間每周工作不得超過30小時的限制；儘管有民主黨籍議員反對法案，但仍以80票對35票懸殊比數獲通過。

支持者表示，青少年及他們的父母知道如何最好地管理自己的時間和活動，取消打工時間限制有助他們及早建立職業生涯及賺取金錢，特別是在當前勞動力短缺的情況下； 反對者則認為，放寬規定將令雇主更容易剝削兒童，更長的工作時間只會影響學業。

「青少年如何打工」近百萬次搜尋

三名在草莓農場打工的青少年，正在整理裝草莓的塑膠籃。網路上有關「青少年如何找到工...
三名在草莓農場打工的青少年，正在整理裝草莓的塑膠籃。網路上有關「青少年如何找到工作」的搜尋接近100萬次，反映 出青少年可望打工機會。(美聯社)

錢尼在辯論時說，在網路上有關「青少年如何找到工作」的搜尋量接近100萬次，反映出青少年是如何希望找到工作，這個法案讓政府幫助他們擺脫困境，選擇一條最適合自己的道路。

反對該法案的民主黨籍議員安娜‧埃斯卡馬尼 (Anna Eskamani)則認為，現行法律已允許學生有足夠的時間兼顧工作和學業。

埃斯卡馬尼同時質疑這項措施是否是因為佛州限制移民就業，導致不少職位空缺難以填補。她批評目前不同領域都存在勞動力短缺，部分原因是州議會在移民問題上作出不少限制所致。

埃斯卡馬尼認為雇主應支付成年人更高的工資來填補職位空缺，而不是依賴童工。

共和黨參議會主席帕西多莫(Kathleen Passidomo)承認，有不少家長向她反映，對「年輕人日夜工作、不睡覺、不接受教育」感到擔憂。她表示允許想要工作的學生課餘打工，但首要是確保他們不會犧牲自己的教育。

民主黨 共和黨 移民

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