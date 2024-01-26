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洛杉磯時報創立142年 首位女執行主編上任 有台灣背景

記者胡玉立／即時報導
洛杉磯時報任命唐泰芮為代理編輯。(取自洛杉磯時報網頁)
洛杉磯時報任命唐泰芮為代理編輯。(取自洛杉磯時報網頁)

正在歷經大規模裁員潮、主要編輯相繼離職的加州最大報洛杉磯時報(Los Angeles Times)，最新任命了該報成立142年以來首位女性執行主編唐泰芮 (Terry Tang，音譯) 。以代理編輯名稱對外的唐泰芮表示，她明白自己正步入亂局。

唐泰芮出生於台灣台北，全家在日本生活了幾年，六歲時移民到洛杉磯。她接受全國廣播公司(NBC)採訪表示，「這是充滿挑戰的時刻，對整個新聞業來說也是充滿挑戰的時刻；我對迎接這項挑戰深感興奮。」

唐泰芮在洛杉磯時報工作四年半，之前負責社論編輯；此前她在紐約時報工作過20年，擔任社論和新聞職位。她接下了前執行編輯梅瑞達(Kevin Merida) 的遺缺。梅瑞達1月上旬甫與其他幾位高級編輯一起辭職。

洛杉磯時報23日宣布裁員115人，佔員工總數四分之一；近期新聘的有色人種記者受打擊最大。洛時記者工會(Los Angeles Times Guild)19日曾在總部前舉行抗議。2023年7月洛時已裁員74人，主因是訂閱與廣告收入減少3000萬元至4000萬元。

洛時記者工會23日聲明表示，「年輕有色人種記者受極大影響，公司違背了團隊多元化承諾。」聲明中說，「非裔、亞太裔和拉丁裔蒙受毀滅性損失。」

唐泰芮表示，洛時近年來採取多元化聘用措施，這些少數族裔記者往往最近才聘用。她說：「誰都不想看到這種情況，這問題一直在談判中，結果就是如此。本報試圖克服挑戰，不代表不會繼續視此為優先議題。」

唐泰芮認為，未來幾周是洛時「重啟」機會；洛時仍將繼續對少數族裔社區進行必要報導，並重組剩餘員工，善用既有資源；她說：「有些員工被解雇，不代表我們熄了燈。我們要做的就是以最有效方式部署現有人員。」

洛杉磯 裁員 加州

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