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AI浪潮下…今年還沒過完1個月 科技業已裁員2萬人

編譯葉亭均／綜合25日電
隨著科技公司優先投資AI並大舉招聘相關人力，在AI其他領域的裁員消息不斷。（路透）
隨著科技公司優先投資AI並大舉招聘相關人力，在AI其他領域的裁員消息不斷。（路透）

產業專家表示，隨著科技公司優先投資AI並大舉招聘相關人力，今年在AI以外其他領域的裁員行動可能會延續一整年。

CNBC網站報導，追蹤科技業者裁員消息的網站trackerlayoffs.fyi指出，今年來，已有超過2萬名科技員工失業。

Wedbush證券常務董事艾夫斯（Daniel Ives）表示：「Google和其他大型科技公司正大幅押注AI，同時縮減在非策略領域的投資。大型科技公司的部分業務領域將持續裁員，同時在AI領域的聘雇狂潮將是空前的，因為科技界正在進行這場軍備競賽。」

最新一家宣布裁員的科技業者是微軟。微軟25日表示，本周將裁掉「動視暴雪」（ActivisionBlizzard）和Xbox部門的1900名員工，相當占整個微軟遊戲部門的8%，主要是裁撤「動視暴雪」單位的員工。數個月前，微軟才完成690億美元收購動視暴雪的交易案。

Google執行長皮伽上周警告員工今年將進行更多裁員，因為公司持續把投資轉向AI，「必須做出艱難的選擇」。Google本月稍早裁員數百人，在努力追趕競爭同業微軟之際，聚焦「最大的產品優先事項」。微軟已將ChatGPT整合到Bing搜尋引擎中，這促使Google強化其搜尋引擎的AI功能。

Big Technology創辦人坎特羅維茨（Alex Kantrowitz）表示：「我們不再處於零利率環境中。現在他們需要找到方法來削減成本，以便進行投資。訓練AI、部署AI是非常昂貴的。我認為這就是今天發生在Google的情況」，「預期其他大型科技公司也會跟進」。

德國企業軟體大廠思愛普（SAP）周二宣布，將整頓約8,000個職位，2024年將「加強聚焦重要策略成長領域，尤其是AI事業。」「在大約8000個受影響的職位中，多數預期是以自願離職計畫和內部重新培訓的方式進行。」

亞馬遜本月稍早裁撤影音串流與工作室部門的數百名員工，其Twitch直播平台和Audible有聲書部門也裁員。亞馬遜旗下雲端服務事業AWS在1月19日表示，2027年前可能會在日本投資2.26兆日圓（152.4億美元）來擴展對於AI服務至關重要的雲端運算基礎設施。

雖然AWS身為最大雲端服務業者，但在生成式AI競賽中卻落後於微軟與Google。在微軟向ChatGPT開發商OpenAI投資130億美元、Google推出AI聊天機器人Bard的數個月之後，亞馬遜才推出自家的大型語言模型 Titan。

科技領域以外的其他公司，顯然也為了聚焦AI業務而裁員。例如美國二手車平台Vroom上周向監管機構回報將裁員約800人，計劃聚焦汽車融資與AI服務，並關閉電商與二手車經銷業務。

語言學習網站與App業者Duolingo本月稍早傳出裁撤10%的約聘人員，轉向採用AI來創造平台內容，

AI 裁員 微軟

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