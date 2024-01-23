我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

報稅即將開始 為什麼愈來愈多人要補稅？

聖地牙哥174年最大單日降雨 洪水淹沒道路民宅

科技業裁員潮一波接一波 SAP和EBay也大幅調整人事

編譯劉忠勇／即時報導
SAP為配合加強對商業相關人工智慧（AI）布局，將精簡或調整8000個職位。（路透）
SAP為配合加強對商業相關人工智慧（AI）布局，將精簡或調整8000個職位。（路透）

商業軟體公司思愛普（SAP）和EBay周二陸續宣布公司組織調整。SAP為配合加強對商業相關人工智慧（AI）布局，將精簡或調整8000個職位。而線上市集EBay將裁減約1000人。

德國商SAP周二表示，受組織調整影響的8000個職位，占總人事逾7%，大部分將採取自願離職和內部再培訓的方式。

SAP 也投資策略成長領域，因此預計到 2024 年底，員工人數仍會接近目前水準。SAP在2023年底擁有107602名員工。

SAP重組相關成本約為20億歐元（約合21.7 億美元），其中大部分成本將在今年上半年認列。不過，這次大幅重組也將在2024年小幅帶進成本效益。

消息公布後，SAP盤後股價大漲5%，去年已大漲50%，是2012年來表現最好的一年。

EBay也在周二盤後宣布，為了實現可持續的成長，將裁員約 1000人，占全職員工總數的 9%。FactSet數據顯示，截至2022年底，EBay共有11600名員工。

這是EBay一年來第二波裁員，去年2月曾宣布將精簡500個員工，理由是疫情帶動電子商務後民生消費轉而趨緩。

EBay執行長Jamie Iannone發布在eBay網站的公開信中說：「我們的總人事和支出已經超過業務增長的速度。為了解決這個問題，我們將實施組織調整，調整並整合若干團隊，以提升全面體驗，更好地滿足全球客戶的需求。」

科技業去年掀起一波又一波裁員潮，亞馬遜（Amazon）、Alphabet、Riot Games在多達60家公司宣布裁員。據 Layoffs.fyi 網站估計 ，科技業光是今年來就有近11000人離職走人。

裁員 疫情 投資

上一則

台灣玉山變成銀白世界 覆蓋厚厚一層白雪絕美

延伸閱讀

騰訊旗下英雄聯盟開發商「拳頭遊戲」 宣布裁員530人

騰訊旗下英雄聯盟開發商「拳頭遊戲」 宣布裁員530人
賴啟動中央黨部改組 拚年輕化 吳崢接新聞部主任

賴啟動中央黨部改組 拚年輕化 吳崢接新聞部主任
科技裁員未歇 今年已近萬人

科技裁員未歇 今年已近萬人
科技業裁員頻傳人心惶惶 矽谷家庭壓力大

科技業裁員頻傳人心惶惶 矽谷家庭壓力大

熱門新聞

蓋茲表示，AI將在未來五年內改變世人的生活。（路透）

比爾蓋茲：AI將在未來五年內 透過這種方式改變生活

2024-01-17 07:14
「仙劍奇俠傳4」片尾畫面竟然有一輛車。（取材自微博）

古裝劇「仙劍4」離譜穿幫鏡頭 男女主中間竟然有一輛車

2024-01-19 23:23
小壁虎被放置在馬桶水箱上，露出一顆頭直勾勾的盯著前方的主人看。（圖／翻攝自抖音 @valeriel0vesy0u）

被飼主強制共浴 壁虎全程睜大雙眼：人類真沒界線

2024-01-17 19:27
（圖／健康醫療網提供）

大掃除別漏掉餐具、廚具 出現3情況應立即丟棄

2024-01-17 00:00
不同血型的人，告白風格也不一樣。示意圖，非當事人及事物。(Unsplash/Ryan Jacobson)

4血型「用什麼方式告白」：O型有愛大聲說、這血型卻愛繞遠路

2024-01-18 20:45
威爾即將同時迎來5名子女的誕生。（翻攝自@lizzyashmusic tiktok）

床戰5女都「中獎」 男歌手當5寶爸、拍6人全家福

2024-01-20 19:38

超人氣

更多 >
志工伸援 紐約「流浪博士」近況曝光 昔日服裝店雇主也發聲

志工伸援 紐約「流浪博士」近況曝光 昔日服裝店雇主也發聲
大家都不能彈了… 惹議的倫敦車站鋼琴被封鎖 是艾爾頓強所捐

大家都不能彈了… 惹議的倫敦車站鋼琴被封鎖 是艾爾頓強所捐
若有這些特徵 1美分硬幣值6萬

若有這些特徵 1美分硬幣值6萬
注意這5預警 有可能是前列腺癌

注意這5預警 有可能是前列腺癌
爭議風波未息 英國鋼琴家上談話節目繼續開砲

爭議風波未息 英國鋼琴家上談話節目繼續開砲