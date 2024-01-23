科技業裁員潮一波接一波 SAP和EBay也大幅調整人事

SAP為配合加強對商業相關人工智慧（AI）布局，將精簡或調整8000個職位。（路透）

商業軟體公司思愛普（SAP）和EBay周二陸續宣布公司組織調整。SAP為配合加強對商業相關人工智慧（AI）布局，將精簡或調整8000個職位。而線上市集EBay將裁減約1000人。

德國商SAP周二表示，受組織調整影響的8000個職位，占總人事逾7%，大部分將採取自願離職和內部再培訓的方式。

SAP 也投資 策略成長領域，因此預計到 2024 年底，員工人數仍會接近目前水準。SAP在2023年底擁有107602名員工。

SAP重組相關成本約為20億歐元（約合21.7 億美元），其中大部分成本將在今年上半年認列。不過，這次大幅重組也將在2024年小幅帶進成本效益。

消息公布後，SAP盤後股價大漲5%，去年已大漲50%，是2012年來表現最好的一年。

EBay也在周二盤後宣布，為了實現可持續的成長，將裁員 約 1000人，占全職員工總數的 9%。FactSet數據顯示，截至2022年底，EBay共有11600名員工。

這是EBay一年來第二波裁員，去年2月曾宣布將精簡500個員工，理由是疫情 帶動電子商務後民生消費轉而趨緩。

EBay執行長Jamie Iannone發布在eBay網站的公開信中說：「我們的總人事和支出已經超過業務增長的速度。為了解決這個問題，我們將實施組織調整，調整並整合若干團隊，以提升全面體驗，更好地滿足全球客戶的需求。」

科技業去年掀起一波又一波裁員潮，亞馬遜（Amazon）、Alphabet、Riot Games在多達60家公司宣布裁員。據 Layoffs.fyi 網站估計 ，科技業光是今年來就有近11000人離職走人。