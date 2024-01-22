要求加薪12% 加州州大近3萬名員工罷工一周

加州州立大學系統包括教授、圖書館員、教練和其他工作人員的近3萬名員工22日起罷工一周，要求大幅加薪。(路透)

全美最大的公立大學系統加州 州立大學(California State University，CSU)包括教授、圖書館員、教練和其他工作人員在內的近3萬名員工22日起罷工 一周，要求大幅加薪。

工會要求加薪12%，但是校方兩個星期前結束與工會談判，單方面提議今年加薪5%、1月31日生效，遠不如工會要求。

受罷工影響，22日開學的45萬名學生有許多課程可能被取消。

政治學兼任講師威爾遜(Victoria Wilson)冒雨在洛杉磯 北嶺校區(Northridge)參與抗議，她說，薪資每學期波動，妨礙長期財務規畫。

代表約1100名水管工、電工和其他技術人員的Teams工會2010地方分會原打算參加罷工，但19日晚與校方達成協議。

CSU總校長加西亞(Mildred Garcia)19日對記者說，學校系統試圖避免罷工，但工會所提要求根本不可行，加薪必須在財務現實範圍內。

擁有約2萬9000名成員的加州教師協會(The California Faculty Association)去年12月在洛杉磯、波莫納、薩克拉門托和舊金山等四個校區罷工一日，要求加薪、減輕工作量、增加育嬰假。

工會稱，CSU系統「備用金帳戶」(flush reserve accounts)有足夠經費，可透過現金盈餘和7億6600萬元的應急金支付加薪。

CSU副校長弗里德曼(Leora Freedman)說，應急金旨在因應經濟不確定或野火地震等緊急狀況，不能用來提高工資，校方已提出幾項提議，最近一次是分三年加薪15%、教師每年加薪5%；但工會始終不放棄一年加薪12%。