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讀MBA也難求職 兩成哈佛商學院畢業3個月沒工作

記者胡玉立／即時報導
畢業生在哈佛商學院大樓前階梯留影。(Harvard Business School官方臉書)
畢業生在哈佛商學院大樓前階梯留影。(Harvard Business School官方臉書)

在頂尖學校攻讀企管碩士學位(MBA)，被視為是通往高薪工作和成為企業領袖的跳板。不過，許多2023年MBA畢業生表示，他們正面臨還找不到工作的窘境；部分頂尖商學院數據也顯示，最近畢業但沒有找到工作的MBA人數，較幾年前倍增。

華爾街日報15日報導，原因是，在這些MBA進入就業市場之際，諮詢顧問、科技和金融這三大領域，正遭遇經濟低迷，招聘量減少。部分從事諮詢工作的畢業生上班日期被延後到今年稍後；軟體開發、行銷、銀行等專業領域職缺數量，也較去年同期下降。

哈佛商學院2023年MBA畢業生有20%在畢業三個月後還沒找到任何工作，但2021年的比率為8%；史丹佛大學商學院2023年同樣情況畢業生的比率為18%，2021年為9%；麻省理工學院斯隆管理學院畢業生同樣際遇的比率約13%，也高於2021年約5%。

32歲的耶魯大學MBA畢業生艾德曼(AJ Edelman)估計自己遞了幾百份履歷，但一年了，工作還是沒有著落；他原本從事賽車業，攻讀MBA是想便於過渡到技術管理工作。一位住在波士頓的哈佛MBA說，他還專程跑去紐約找工作，暫時借住在朋友家的沙發上。

耶魯大學管理學院職涯中心負責人凱斯(Abigail Kies)表示，MBA畢業生適應能力很強，即使他們的專業領域經驗不多，企業通常願意冒點險錄取。但她觀察到，今年企業在招募方面變得更加保守謹慎；「雇主的選擇更基於求職者的資歷和經驗，而不是通常他們會僱用的MBA畢業生。」

為了協助畢業生求職，麻省理工學院斯隆管理學院最近成立求職小組，每月舉行兩次會議，分享貼文並提供同儕和員工支援。該校負責職業發展的助理院長布倫南(Susan Brennan)表示，在工作地點、功能或行業選擇上更有彈性的校友，很多已成功就業；其中包括農業、葡萄酒和醫療保健等各種行業。

如果能找到工作，MBA的待遇頗為豐厚，史丹佛大學MBA畢業生起薪中位數從前一年的17萬5000元升至18萬2500元，其他幾所學校的起薪中位數也攀升至17萬5000元。

耶魯大學 就業 華爾街

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