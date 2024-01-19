洛杉磯時報宣布大裁員後「記者集體罷工」創報142年來首見

洛杉磯時報大批員工聚集在一處公園抗議。（美聯社）

美國「洛杉磯時報」（Los Angeles Times）管理層宣布計畫大規模裁員 以助填補巨大財務缺口後，加入工會的洛時記者今天集體罷工 ，為洛時創報142年來首見。

法新社報導，大批員工聚集在美國第2大城市加州 洛杉磯市中心一處公園，抗議這家著名的報社對旗下人員推動的合約變更內容「很過分且無以為繼」。

勞方領袖表示，其他派駐加州首府沙加緬度（Sacramento）和華盛頓的員工也放下手中的筆罷工。

洛時工會的康崔拉斯（Brian Contreras）表示：「管理層企圖迫使我們接受的合約變更內容很過分且無以為繼。」

「如果管理層認為我們的財務狀況難以維持，他們必須來到談判桌前真誠地與我們制定自願離職計畫。」

康崔拉斯告訴法新社，至少9成的工會成員參與這次的罷工。

這家陷入困境的報社管理層昨天表示，虧損擴大意味著大規模失業無可避免，發言人說「我們必須減少今年營運預算且預計裁員」。

洛時未正式公布計畫裁員多少人，但有報導說，可能至少有100名記者被裁，約占新聞編輯部的1/5，而去年6月曾裁掉70個職位。

洛時總編輯梅瑞達（Kevin Merida）數天前剛突然離職，這位備受敬重的報界人物2021年才加入洛時，扛起動盪時期穩定軍心的職責。

洛時與許多傳統媒體一樣，窮於適應網路時代的衝擊，尤其是廣告營收衰退和訂戶數減少。