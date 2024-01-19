亞馬遜滾動式裁員再砍30人 梅西百貨裁2350人、關5賣場

周四，亞馬遜旗下Buy with Prime服務部門宣布裁員約30人，梅西百貨則計劃裁撤2350個職位並關掉五家分店。(美聯社)

為了削減開支，電商龍頭亞馬遜 （Amazon）18日宣布，旗下「Buy with Prime」服務部門將裁掉大約30人，在該部門的占比是5%不到，同日，連鎖百貨業者梅西（Macy's）傳出，計畫裁撤大約13%或2350個職位，占整體人力的3.5%，同時關掉五家分店。

Buy with Prime的作用是讓線上商店能為亞馬遜Prime會員提供同樣的兩日到貨服務。自2022年4月推出以來，亞馬遜不斷擴大該計畫，包括與Shopify和Salesforce建立合作。亞馬遜沒有說明Buy with Prime部門總共有多少員工。

發言人僅表示，亞馬遜會定期檢討團隊結構，根據業務需求進行調整，而最近的檢討導致取消少量職位的艱難決定。根據這位發言人，Buy with Prime仍然是「亞馬遜的重中之重」。該公司計劃繼續為此投入「大量資源」。

亞馬遜已在全公司裁員 2萬7000多人，這是自2022年底起滾動裁員的一部分，今年仍然繼續，例如上周Twitch直播平台裁掉500人，Prime Video、製片廠米高梅（MGM）、Audible和Amazon Pay等部門都砍了人。自新年開始，Google、Discord、Xerox和Unity等科技公司也陸續裁員。

梅西百貨 也在周四向員工發出裁員通知，受影響的有辦公室和門市大約2,350名員工，他們的最後一個上班日是1月26日。

這家老牌百貨公司正努力削減成本，扭轉銷售放緩的窘境，同時也決定在2024年初關閉五家同名購物商場，它們分別位於維吉尼亞州阿靈頓、加州聖利安卓、夏威夷利胡埃、加州西米谷和佛羅里達州塔拉哈西。

這家擁有166年歷史的百貨公司正試圖將自己打造成能與消費者產生共鳴的品牌。消費者進行網購會追求物有所值，經常將目光轉向梅西的競爭對手，包括亞馬遜和Shein等電商、目標百貨（Target）等大賣場。一直以巨型購物中心門市出名的梅西因此轉而開設較小的店鋪，同時改革自有品牌，並希望通過其美容連鎖店Bluemercury和高檔百貨公司 Bloomingdale's來推動增長。

截至10月28日的上季末，梅西在全美共有723家分店，大約500家是同名商場，其次是158家Bluemercury和56家 Bloomingdale's。