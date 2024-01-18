谷歌CEO：2024年還會再砍人 以達成「具抱負的目標」

谷歌執行長皮伽。（美聯社）

谷歌 （Google）執行長皮伽（Sundar Pichai）警告員工，隨著公司持續將投資轉向AI 等領域，今年將面臨更多裁員 。

CNBC報導，谷歌員工周三晚間收到題為「2024年優先要務和未來一年」的備忘錄，皮伽宣布：「我們有深具抱負的目標，今年會投資重大優先事項。」 皮伽說，高階主管準備要在本周分享今年的AI計畫，並公布目標與關鍵成果（OKR）。

他寫道：「現實情況是，為創造出進行此一投資的能力，我們必須做出艱難選擇。」這對某些團隊來說，意味要取消職位，包括「去除層級以簡化執行和加快速度」。

根據CNBC，谷歌自2023年1月起進行了多輪裁員，當時裁撤12000人，約占全職員工的6%。部分福利和筆電等設備也被取消。谷歌的中央工程、硬體和廣告在內領域後來也陸續裁減數百個職位。

另根據紐約時報，Google旗下的YouTube周三裁員100人，這是繼上周裁員1000多人之後的又一次零星裁員，主要影響到為數百萬內容創作者提供支援的員工。

皮伽在備忘錄中，「坦白說，一些團隊將持續做出資源分配的相關決定」，但裁員不會達到去年的規模，「不會觸及每個團隊」。

谷歌母公司Alphabet的股價去年大漲55%，部分原因是受到AI相關熱潮的推動。隨著數位廣告市場反彈，谷歌第3季營收恢復兩位數的成長。

上月，谷歌推出其大型語言模型「Gemini」，其性能在一些測試裡還能超過ChatGPT創建者OpenAI推出的GPT-4 模型。