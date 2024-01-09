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前亞馬遜主管遭裁求職 28歲工程師主管聽一提問受衝擊：近乎卑微

聯合新聞網／即時報導
一名在美國工作的28歲工程師主管面試時，遇到一名遭裁員的前亞馬遜主管，讓他有了不同的領悟。（示意圖／Ingimage）
一名在美國工作的28歲工程師主管面試時，遇到一名遭裁員的前亞馬遜主管，讓他有了不同的領悟。（示意圖／Ingimage）

美國科技業陷寒冬，從2022年下半年開始掀起大規模裁員潮，至今仍尚未結束。一名在美國工作的28歲工程師主管經常在Dcard分享工作經歷，近日他也談及面試新組員的小故事，其中遇到一名遭裁員的前亞馬遜主管，讓他有了不同的領悟。

原PO分享，所屬的組別正在招募Tech Lead（技術領導），光是2023年就收到超過1500份的面試申請，一開始感到很新鮮，但到後來也感到有些倦怠，很多面試才開始五分鐘，大概就可以知道這個人會不會過，但仍要花剩下的55分鐘走完程序。不過最讓原PO印象深刻的，是曾收到一個前亞馬遜主管的求職申請。

原PO指出，該求職申請來自一位前亞馬遜主管，該位階在前幾年股票好的情況下，年薪可以逼近百萬美金。不過對方做了超過10年的管理職位，並且已經被裁員了幾個月，至今還沒找到工作，原PO也推估目前恐沒有公司願意花高薪聘請主管，因此才來申請技術職。

「對當年剛進入科技業的我，這是個遙不可及的存在，所以我還是決定面試他」，和原PO猜測的相同，對方的技術不怎麼樣，但令他無法忘懷的是，在最後五分鐘問答環節時，對方雙手合十地問，「如果你願意給我offer的話，你會建議我接下來三個月讀什麼書，這樣比較好跟得上呢？」

原PO回憶對方當下的語氣「誠懇到近乎卑微」，這也令他感到非常衝擊，畢竟該主管的職等曾是多少剛畢業的工程師夢寐以求的，但沒想到有那麼一天，一個努力打拚到50幾歲白人主管，需要求一個28歲的台灣小毛頭。

後續原PO也收到很多履歷，上面不乏名校博士和前教授，甚至有一次還看到前戴爾總監、微軟某部門的CTO，但由於經歷都不符合需求，在履歷輪就都落選了。就是這些瞬間，讓原PO彷彿看到20年後的自己——會不會我們汲汲營營的努力升職、跳槽，到最後又像他們一樣，自己的工作要被比自己小幾輪的年輕一輩決定？

原PO感嘆，即便現在被裁員，因為年輕還有很多時間和精力找工作，同樣經驗的職缺也相對多，「但到了上面，空氣只會越來越稀薄」，因此即便找到了工作，還是要不斷的強壯自己的技術，不論是否為主管職，「遇到這些不同年紀的人，彷彿就像坐時光機一樣，讓我提前看到未來」。

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