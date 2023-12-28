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調查：更多日本企業老闆預期明年將加薪5%

編譯簡國帆／綜合外電
日經新聞的訪調結果顯示，更多日本企業老闆願意在明年春季起加薪5%。（路透）
日經新聞的訪調結果顯示，更多日本企業老闆願意在明年春季起加薪5%。（路透）

日經新聞的訪調結果顯示，更多日本企業老闆願意在明年春季起加薪5%，多數受訪者也打算在未來幾年提高底薪，成為日本企業界正推動長期加薪的最新跡象，日本銀行（央行）想必樂見這個趨勢。

日經新聞針對143位大企業領袖的每季訪調指出，在回答關於明年春季加薪問題的26人中，若排除還在評估計畫者，有35%表示著眼5%區間的加薪幅度，另19%評估為4%區間。這項加薪幅度包含調漲底薪與年度調薪。

這次有意加薪的受訪者比率高於去年12月的調查，當時在回應加薪問題的50家企業中，三分之一計劃加薪3%。這些受訪者本月被問到今年的實際加薪幅度時，27%回答4%。

這些結果暗示即便對未來加薪幅度抱持審慎態度，企業領袖仍預期調漲幅度會大於一年前。

在回答預期明年加薪幅度的企業中，96%受訪者有意或正考慮提高底薪，最主要原因包括通膨、必須吸引人才等。超過半數預期月薪會調漲1萬日圓（約70美元）以上。第一三共社長奧澤宏幸說，該公司傾向調漲底薪，以回饋員工的努力工作，並鼓勵有更多貢獻。

調查顯示，企業領袖提高中長期薪資的意願也高於一年前。91%受訪者表示有意在未來幾年稍微或大幅調高底薪，比率高於去年12月的70%左右。而且，計畫以加薪幅度高於通膨率為長期政策的企業領袖比率，也幾乎跳增三倍至約30%。

企業也更願意花錢在人才身上，78%預期明年度將擴大整體勞工成本，但對於能加薪者也更嚴格，約三分之一受訪者認為年輕勞工和新進人員將獲得更慷慨的薪資，特別是資訊科技（IT）和數據專業人員。預期經理人和非正職勞工應獲得更多加薪的受訪者比率則是個位數。

日本食品大廠味之素社長藤江太郎認為，年度定期調薪的磋商起點為加上消費者物價指數（CPI）的漲幅，「關鍵在加薪動能可否延續到2024年春季」，「這有望促使（消費者）安心支出」。

日本勞動組合總連合會（Rengo）已設定明春勞資協商的加薪目標為「至少5%」，高於今年談判的「約5%」。日本經濟團體連合會會長十倉雅和11月說，一些企業沒等到開始協商，便宣布大幅調薪，是強化加薪動能的利多。

調查也發現，約半數受訪者願意接受供應商提高價格，以幫助這些規模較小的企業提高薪資，提振由民間引領良性經濟循環的希望。49%受訪者表示在付費買產品時，會在價格上反映持續走揚的原物料成本，47%也願意反映勞工成本。

日本 勞工 央行

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