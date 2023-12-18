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特斯拉內華達電池廠時薪員工加薪10% 可望阻止工會活動

編譯黃淑玲／綜合外電
特斯拉（Tesla）在美國內華達州Sparks電池廠安排媒體參訪的檔案照片。(美聯社)
特斯拉（Tesla）在美國內華達州Sparks電池廠安排媒體參訪的檔案照片。(美聯社)

美國電動車大廠特斯拉（Tesla）計畫讓內華達電池廠部分員工的時薪提高10%，財經媒體CNBC說，預料特斯拉資方加薪之後，可望阻止勞方想組工會進而在美推動簽訂團體協約的意圖。

CNBC看到的特斯拉內部文件顯示，特斯拉已通知內華達Sparks電池廠一部分時薪工人，自2024年1月起，薪資將調高約10%。

通知調漲時薪的文件指出，基於生活成本提高調整薪資，時薪工人薪資在低端者，由20美元調高到22美元，高端者由30.65美元調高到34.50美元。同時也把原先時薪介於26.20美元到30.65美元的其他多個等級的計時工人，重新調整到適用時薪34.50美元。這等於調漲時薪後，大部分的計時工人薪水增加10%或更多。

特斯拉調高時薪將有助降低工人組織工會並在內華達州簽訂團體協約的意圖。CNBC就加薪消息採訪特斯拉，未獲立即回應。

今年稍早，美國聯合汽車工會（UAW）與通用汽車、福特汽車與克萊斯勒母公司Stellantis等傳統車廠的罷工抗爭，最後工會勝利，簽下創紀錄的加薪合約。UAW總裁Shawn Fain之後就一再強調，他計畫要將抗爭目標，由底特律廠轉到特斯拉、豐田（Toyota）等在美國營運但沒有工會組織的車廠。

10月末開始，特斯拉在瑞典的維修服務遭遇工人抵制引發罷工，現在勞工對抗特斯拉的行動已經擴散到丹麥、芬蘭、挪威等北歐國家，參與罷工者的工作包括與特斯拉有關的運送、垃圾處理、維修服務等。最近幾周內，一家丹麥很大的退休基金公司宣布，將賣出特斯拉持股，因為這家美國大廠拒絕與工會談判簽署勞動契約。

特斯拉 罷工 瑞典

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