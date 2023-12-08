全美1800家公司調查：明年平均加薪4%、工程師增近5%

美元在11月最後交易日勉力上漲，令月線跌幅縮小至3%。(路透)

美國物價仍然居高不下，數以百萬計的工人指望著即將到來的年度加薪能使明年收入領先於支出，從通膨景氣中喘口氣。那麼明年民眾能期待的加薪幅度有多高？

哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News)報導，諮詢機構韋萊韜悅(Willis Towers Watson，WTW)向超過1800家美國公司的一項新調查估計，雇主們明年平均將加薪4%，雖然略低於2023年平均4.4%的增幅，但仍高於更前幾年的約3%幅度。顧問公司光輝國際(Korn Ferry)也預計薪資中位數將上漲4%，但其他公司多半預期更為溫和的漲幅。

每年的加薪幅度也因行業而異。薪資調查公司Payscale的數據顯示工程師2023年總薪資漲幅接近5%，而零售業、教育業的漲幅則小得多。聯邦機構人員的收入則預計將增加5.2%。

韋萊韜悅指出雇主考量加薪幅度有兩個主要因素。首先，儘管通膨從高點下滑，但民眾仍在努力應對食品雜貨、租金 、醫療保健和其他必需品成本上漲的問題。參院兩黨聯合經濟委員會(U.S. Senate Joint Economic Committee)共和黨成員近期分析政府數據，發現與三年前通膨還未飆升至40年高點相比，現在典型的美國家庭每年必須額外支出1萬1434元才能維持生活水準。

其次，疫情 期間勞動力流失數百萬人後，勞動市場維持緊張，雇主之間的人才爭奪戰依然激烈，需要提高薪酬吸引力才能留住優秀員工。除了加薪，企業也希望透過更大的工作彈性來取悅員工，WTW調查的雇主中有55%讓員工自由選擇要遠端工作、進辦公室或兩者混合。

然而僅一、兩年高於平均的加薪，也不能彌補美國數十年來薪資成長停滯的情況，根據最近的人口普查 數據，四成民眾表示他們難以支付帳單。雖然物價已經降溫，消費金融服務公司Bankrate今年秋季的一項調查發現，六成的受薪階層表示他們的收入在過去12個月期間落後於通膨幅度。