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AI摧毀但也創造工作 就業成長快的領域可能關乎這項能力

編譯季晶晶／綜合26日電
人工智慧（AI）雖然會摧毀工作，但料將創造出更多工作。(路透)
人工智慧（AI）雖然會摧毀工作，但料將創造出更多工作。(路透)

許多人擔心人工智慧（AI）將代勞人類所有工作。巴隆周刊（Barron's）報導，歷史經驗顯示，工業革命造成大量工作被取代，AI雖然摧毀、但也將創造出更多工作，而就業增長快的領域可能主要圍繞人際交往能力。

根據麥肯錫全球研究院（MGI）2018年數據，1980年以來，個人電腦和網路興起直接導致美國失去350萬個工作，與此同時，新技術創造出1900萬個新職位。展望未來，MGI估計，到2030年，技術進步可能迫使全球27億勞工裡多達3.75億人改行換工作。

LinkedIn為世界經濟論壇（WEF）進行的一項調查，提供了就業增長可能的來源。2018至2022年間成長最快的五大工作領域幾乎全都涉及人際交往能力：銷售和客戶互動；人力資源和人才招聘；行銷和傳播；合作夥 伴關係和結盟，唯一例外是技術和資訊技術。即使機器人也需要有操作員。

MGI的Michael Chui說，人類未來不會被技術取代，而是會與技術有更深入的合作。他指著自己在視訊會議中配戴的耳機說：「從某種意義上說，如今我們所有人幾乎都算是半機械人（cyborg）。」Chui並不認為人形機器人能為人類做所有的事，對大多數人來說，機器將取代「部分工作」。

工業革命的每一次浪潮都帶來更大的繁榮──科學和醫學的進步、更便宜的商品，以及聯繫更為緊密的世界──即使這種繁榮並非平等共享。Chui認為AI浪潮可能有更大的貢獻，他形容為「給我們帶來超能力」。這是與人類滅亡截然不同的願景。

AI 就業 醫學

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