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「不再需要努力工作」 蓋茲稱AI有望讓人實現周休4日

編譯俞仲慈／綜合25日電
微軟創辦人比爾蓋茲認為，在人工智慧(AI)技術開發後，人們每周可能只須工作三天。(美聯社)
微軟創辦人比爾蓋茲認為，在人工智慧(AI)技術開發後，人們每周可能只須工作三天。(美聯社)

據福斯新聞網(Fox News)報導，微軟創辦人蓋茲(Bill Gates)受訪，針對於人工智慧(AI)科技發展樂觀認為，AI將可實現每周工作三天的目標，同時人力銀行也出現招聘AI相關專才的需求。

蓋茲最近接受播客節目主持人諾亞(Trevor Noah)訪問時表示：「如果把目光放遠，生活目的不只是工作，如果最終建立一個每周工作三日的社會，交給機器生產所有食物和物品，我們不再需要那麼努力工作，也應該沒問題。」

蓋茲也承認AI會導致工作機會減少，但強調：「現在是高齡化社會，不過沒關係，因為AI軟體可以提高工作效率。」

領英(LinkedIn)首席經濟專家金博洛(Karin Kimbrough)表示，過去一年來，在領英平台有關AI的討論激增。

「各行各業的專業人士和企業主，加快引進AI科技和生成AI技術，而且速度之快令人側目，特別是加密貨幣和虛擬實境等技術興起後的這幾年」。

因此AI科技創造前所未見的就業機會，根據領英統計，過去五年來，增聘「AI主持人」的企業數量增加兩倍多，自2022年12月以來增長13%。

求職網站Adzuna過去一年來出現前所未見的新職位，Adzuna數據科學主管奈威(James Neave)直言：「我們認為2024年熱門職缺就是指令工程師(Prompt engineers)。」

「指令工程師」為AI聊天機器人撰寫問題和文章，並不斷測試提升效能，年薪最高可達37萬5000元。

另外Adzuna統計發現，AI倫理主管(AI ethics officers)、首席AI主管(chief AI officers)、AI審計員(AI auditors)、AI訓練員(AI trainers)和AI機器經理(machine managers)等職缺也在增加。

即使AI科技尚未成熟前供不應求的AI學習工程師，平均年薪也比去年10月增長。

根據Adzuna統計，目前國內有超過7000個職缺需要「製造AI」的專業知識，而且近5萬9000則人力廣告，需要具備「AI機器學習」知識，而且並不要求相關技能的學歷和經驗。

AI 就業 Bill Gates

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