外遇85%發生在職場…10大易出軌職業 「教師」竟排第2

調查稱銷售人員較易出軌；圖為示意圖。(Getty Images)

夫妻之間如果發生出軌，一旦處理不好最終可能走上離婚結局。近期一份報告揭露最容易出軌的十大職業排名，其中就包括醫護人員，還有教師。

據《新聞週刊》（Newsweek）報導，英國線上遊戲公司RANT Casino發布一份最新的報告，內容裡調查英國3,800人當中，哪些行業最有可能和最不可能出軌，結果顯示有85%的婚外情發生在工作場所，高達五分之一的民眾坦承出軌同事。

報告指出，最容易出軌的職業是銷售人員，該領域所有員工中，有14.5%的人承認自己有過不忠行為，而教師以13.7%的比例位居第二，第三為醫護人員，被舉報外遇的比例達12.5%。其次容易出軌的職業依序為運輸物流業、活動管理、工程製造、房地產 和建築、會計銀行金融、資訊科技和職業軍人。

至於不容易出軌的職業排名，首位是科學和製藥業，比例僅有0.1%，其次是商業、諮詢管理、執法安全、創意藝術和設計，還有媒體業。律師也躋身於最忠誠的職業類型之列，報告顯示不忠的比例僅為0.5%。

專家表示，工作時間不規律和工作職能不同，容易增加從事銷售、醫療保健和教育 行業的人婚外情的可能性，紐約家庭和婚姻治療師林•斯特恩利希特（Lin Sternlicht）受訪直言：「由於高壓環境、競爭結構，甚至缺乏明確的道德準則，某些行業可能更容易出現出軌行為」。