亞太勞工明年實質薪資增幅預估稱冠全球 北美料成長2%

ECA國際公司預測，台灣明年實質薪資將成長2.5%。（路透）

ECA國際公司的數據顯示，亞太勞工 明年的實質薪資增幅預估將稱霸全球，以印度 的5.1%增幅最大，台灣看增2.5%，位居昔有「亞洲四小龍」稱號的四個經濟體之冠。

CNBC報導，ECA國際公司的薪資趨勢報告預測，亞太勞工明年實質薪資將增加2.2%，是全球1%平均增幅的兩倍多。

報告指出，今年12個亞太地區中，有九個地區的實質薪資增幅為舉世最大，明年調升趨勢仍將持續，以印度實質薪資的5.1%預估增幅最大，印尼以4.3%居次，中國將調漲4.1%，「亞太地區多數訪調地點2024年的薪資成長率可能維持、或超越2023年」水準，只有斯里蘭卡和紐西蘭例外。

台灣明年實質薪資預料將成長2.5%，成長幅度在亞太排名第六，高於澳門、馬來西亞及菲律賓的2.3%，也高於柬埔寨和南韓的2.2%。越南實質薪資預估將攀增3.6%，泰國為3.4%，新加坡則可能只會成長0.5%。

香港 勞工的名目薪資今年增加4%，明年估將維持相同的成長率，實質薪資則將增加1.7%，優於今年的下滑0.1%。

ECA國際公司總經理哈利森說：「由於相對於世界其他地區的通膨下滑優勢，除了香港以外的大中華區多數地點，2024年的實質薪資漲幅都位居全球前十。」

以各地來看，北美和南美地區的實質薪資預估將成長2%，非洲和中東預料將增加0.8%，英國將增長1.3%，歐洲則將落後多數地區，當地勞工實質薪資可能只會調增0.9%。

ECA國際公司酬勞與政策調查經理布朗（Oliver Browne）指出，由於通膨仍居高不下，英國為員工加薪的幅度始終跟不上物價，「儘管通膨下滑，明年名目薪資漲幅預估將高於往常，顯示一些企業可能轉而把更大的加薪幅度分散到更長時間」。