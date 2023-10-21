Nike大中華區明年起1周只工作4天 限辦公室員工

Nike宣布大中華區實施一周工作四天模式。(美聯社)

中國《每日經濟新聞網》報導，根據橙市互動10月20日消息，耐吉(Nike)大中華區近日發布內部信，宣布推出新的混合工作模式。在新模式下，每周在公司工作四天，時間為每周一至周四。新的工作模式將於2024年1月8日正式執行，範圍僅限於辦公室員工。

而根據《九派財經》報導，耐吉全球CEO 唐若修於近期發送內部郵件，宣布耐吉大中華區將推出新的混合工作模式，要求員工每週在公司工作四天，時間為每週一至週四。新的工作模式將於2024年1月8日正式執行，範圍僅限於辦公室員工。消息得到了耐吉大中華區一位員工的證實。耐吉方面稱，工作模式的改變不僅是為了增強員工之間的聯繫與合作，也是為了更好地服務消費者。

9月29日，耐吉發布了2024財年第一季財報。2023年6月1日至2023年8月31日，耐吉實現營收129億美元，年增2%；淨利為15億美元，年減1%。值得注意的是，無論是耐吉品牌還是匡威（Converse），其報告期間內在北美市場的表現都不佳。但有別於北美市場的表現，大中華地區表現優異，耐吉2024財年第一季在大眾化器營收達17.35億美元，年增5%，在匯率 不變基礎上年增12%，繼2023財年第第二季以來連續4季成長，實現連續兩季雙位數成長。

《每經網》進一步報導稱，今年以來，中國已有多家公司宣布實施四天工作制。6月2日，「張雪峰公司將實行上四休三」登上熱搜，引發關注。根據大象新聞，5月31日，江蘇蘇州，張雪峰公司開會宣布將實行，上二休一，上二休二，周三休息，薪資待遇不變。影片顯示，張雪峰在全體員工大會上表示：「上二休一，上二休二，周三休息，周三這一天有工作的還要來，但是不強制打卡。」說完後，現場響起一片掌聲。

報導說，今年1月3日，樂視影片也曾發全員信表示，公司將執行每週四天半工作制，具體為每週三實行彈性的半天工作制，考勤時間調整為連續的5小時，例如上午10點至下午3點、上午11點至下午4點都是符合規定的。在這封全員信中提到了每週四天半工作制的好處，包括有利於員工和家人及時就醫、有利於緩解「周一工作焦慮症」、有利於提升家庭幸福感等。

根據中國國家統計局最新數據顯示，9月份，中國企業就業 人員周平均工作時間為48.8小時。以一天8小時工作時間計算，中國打工人9月每周平均要工作6.1天。