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CEO離職潮？異動數年增50%創新高 退休不是唯一理由

編譯季晶晶／即時報導
對大多數勞工來說，疫情期間的大辭職潮已成過去，但對企業執行長而言，可能才剛開始。示意圖。（美聯社）
對大多數勞工來說，疫情期間的大辭職潮已成過去，但對企業執行長而言，可能才剛開始。示意圖。（美聯社）

對大多數勞工來說，疫情期間的大辭職潮已成過去，但對企業執行長而言，可能才剛開始。

專精招聘高階主管的Challenger Gray & Christmas撰寫報告表示，今年到9月底止，有1400多位執行長離職，比去年同期激增近50%，創下2002年開始追蹤該數據以來的最高紀錄。

政府和非營利組織的執行長異動居冠，今年有超過350人離職，比去年同期高出逾85%。科技業居次，140多人離開董事會，較一年前多出近50%。

疫情期間有許多關於公司員工工作過勞的報導，高階主管可能也開始出現那種疲憊感，根據Challenger，經濟環境變動也是促成執行長離職潮的成因。

Challenger資深副總裁Andrew Challenger說：「企業正在為未來幾個月的經濟變動做準備。因勞動成本和利率上升，公司紛紛尋找新的領導者。」

美國有愈來愈多嬰兒潮世代進入退休年齡，整體勞動力正在縮減，但這不是執行長離職的唯一理由。交棒下台的人裡有22%是因為退休，低於去年的24%。近三分之一未說明原因。另有17%轉任其他高管或顧問角色。還有人是臨時任期結束或選擇另覓機會。

疫情 退休 勞工

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