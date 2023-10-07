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「上班累到哭出來」 華格林跟進CVS 部分藥局9日起罷工

編譯俞仲慈／綜合7日電
CVS和Walgreens兩大連鎖藥房員工都將進行罷工，抗議工作過量。(美聯社)
CVS和Walgreens兩大連鎖藥房員工都將進行罷工，抗議工作過量。(美聯社)

有線電視新聞網(CNN)報導，繼連鎖藥房CVS部分門市發動罷工之後，華格林(Walgreens)也有部分分店藥劑師等員工，9日將展開為期一到三天罷工行動。

上個月堪薩斯城(Kansas City)地區CVS門市藥劑師，在兩周內發動兩次罷工，有22家分店暫停營業，激發華格林員工也如法泡製。一名匿名員工透露，華格林全國9000家分店已有500多家員工表達支持並參加罷工的意願。

有華格林員工向CNN表示，業主依照每間分店員工名額制定營業績效，但實際上許多分店因為人手不足，員工經常忙到人仰馬翻。

多名華格林員工說：「有時到了晚上，因為撐不下去，我幾乎快哭出來。」還有一位藥劑師表示：「這種經營方式再過十年，對大家造成的傷害遠超過三天罷工。」

華格林公關總監恩格曼(Fraser Engerman)坦承員工的工作過量。 

CVS首席藥房主管沙哈(Prem Shah)透過內部備忘錄，因未能加速解決分店難題，向員工致歉並坦承：「在全美各地，藥房人員不足是一項普遍的問題。」CVS罷工策畫者透露，預定15日和沙哈舉行會談，尋求解決方案。

堪薩斯藥劑師協會(KPA)亞曼達‧艾普蓋特(Amanda Applegate)坦承，對國人而言，即使只是一天拿不到藥也是一場災難，但強調：「為了提供及時、有效且安全的處方藥，正是藥劑師罷工的原因。」並補充表示：「藥劑師身處這種環境，基本上就變成自動提款機，雇主鼓勵工作時數而非質量，就是發動罷工的原因。」

CVS和Walgreens兩大連鎖藥房員工都將進行罷工，抗議工作過量。(美聯社)
CVS和Walgreens兩大連鎖藥房員工都將進行罷工，抗議工作過量。(美聯社)

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