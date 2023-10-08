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與主管不合快要內傷 心理師傳授「向上管理法」3原則

健康醫療網／記者鄭宜芬報導
(取材自健康醫療網)
(取材自健康醫療網)

與主管意見不合、不知如何表達想法，或難以應對，長期恐演變為不容易癒合的內傷！台北醫學大學附設醫院臨床心理師辜浩源表示，職場員工除了溝通，還可把握「理解對方的需求」並「解決對方的問題」，並且同時「傳達自身的想法」，這就是有效的「向上管理法」，維持職場身心健康。

不論是初入職場的新鮮人，或是歷練許久的資深員工，最容易影響工作心情的往往是職場裡的人事物。尤其是當主管或老闆們提出額外要求及臨時指派任務時，更會讓內心感到衝突與不適。

辜浩源表示，當心中的不舒服不斷累積，可能會形成負面心情的惡性循環，讓自己苦不堪言，演變為不容易癒合的內傷。每當再次遇到類似的情況時，過去的惡夢再度上演，痛苦的循環接踵而來，直到問題解決，這些苦痛的感受才會停止；但人們往往在尋求幫助前，就已經把自己困住了。建議可以先從瞭解原因開始，試著預先做好心理準備並採取行動。

向上管理法：理解需求、解決問題、傳達自身想法

與主管的衝突其實是一件蠻複雜的事情，因為其中涉及了階級權力、不同的價值觀，還有眼前的職場環境。雖然清楚知道人際衝突唯一解法是「溝通」，但受限於階級差異、權力不對等而無法放膽地去嘗試，同時也因為職位的不同，而難以理解上層的想法。主管其實承受來自四面八方的壓力，也會受職場體系驅力而影響決策的制定。那麼最重要的並非只是溝通，而是「理解對方的需求」並「解決對方的問題」為2項重大原則。第3重大原則是同時能夠「傳達自身的想法」，這就是有效的「向上管理法」。

「向上管理」做得好，就能更主動掌握與主管的相處模式，避免發生讓自己感到無能為力的惡性循環；以下實用的簡單步驟來協助分析與執行：

步驟1：熟悉主管的行事風格

透過觀察與相處來「理解」主管的原則、風格及需求，掌握當主管面對壓力時的反應是什麼、會如何應對，便能預先擬定好對策或給予結果。在初期階段中，每一次的挫折都是很好的經驗，透過磨合、修正，找到更加適合的工作模式。

步驟2：主動讓主管了解工作進度

主管的角色時常身兼管理者及實際執行者，因此無法緊盯著每一件事情。但通常主管都有掌握進度的「需求」。而員工能夠主動提供具體事項，並即時更新工作進度或記錄工作摘要，讓彼此之間能夠維繫著互動，而不是被動地追討。

步驟3：換位思考的解決問題

反覆執行上述2項步驟後，便能夠試著站在對方的角度來看待問題。除了理解雙方的角度，解決問題才是最終目標。提出問題時、同時換位思考提出解決方案，摘要每個方案的不同優劣重點，讓上層容易做決定。此時，請不要忘了融入自身的想法，讓員工也可以共同參與決定。

辜浩源表示，與主管的相處是在「職場身心健康」中必經的課題，幾乎每個人都會遇到不適應的地方，倘若遇到不擅長引導團隊的人更為明顯。這些往往是學校沒教的事情，因此相處適應之道只能在社會各種人際關係中不斷地琢磨，慢慢懂得怎麼調適是最好的相處模式；上述提供一些實用的觀點及有效的步驟，讓大家不斷共同學習尋找工作中的平衡點，祝福各位的職場之路都能一路順心。

資料來源：健康醫療網

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