史上最大規模 逾7.5萬醫療人員罷工 5州1300萬病患受衝擊

圖為凱瑟醫療工會聯盟的醫護人員4日在洛杉磯展開罷工，要求加薪添加人手。(美聯社)

代表全國約8萬5000名醫療衛生系統員工的凱瑟醫療工會聯盟(Coalition of Kaiser Permanente Unions)因要求加薪與凱瑟醫療集團談不攏，已批准在科羅拉多、俄勒岡、加州 和華盛頓州罷工 三天，在維吉尼亞州 和華盛頓特區罷工一天，可能衝擊到1300萬病患；逾7萬5000名凱瑟醫療員工4日在多個州同步罷工，也是自1993年美國勞工統計局首次收集此類數據以來，規模最大的醫療罷工行動。

凱瑟醫療集團(Kaiser Permanente)是全國大型保險公司和醫療保健系統營運商之一，為40家醫院和620多個醫療機構1270萬名會員提供服務，在全國約有21萬3000名非醫生員工。總部位於加州奧克蘭的這家非營利企業表示，其39家醫院包括急診室和藥房在內，都將在抗議期間保持開放，但預約和非緊急手術可能延後。

凱瑟醫療工會8月要求最低工資25元，並在頭兩年每年加薪7%，之後兩年每年加薪6.25%。工會成員表示，人手不足讓醫院系統利潤提高，卻損害患者利益，資方高層在談判中惡意討價還價。

參與罷工者包括持照職業護理師、家庭健康助理、超音波檢查師，以及放射科、X光科、外科、藥局和急診科技術人員。醫生未參與罷工。加州一名凱瑟醫療中心護士弗萊查爾(Mikki Fletchall)說：「他們沒有聽取一線醫護人員的意見，我們是為了病人罷工」。

加州州議會已向民主黨籍州長紐森(Gavin Newsom)提交法案，要在未來10年將加州45萬5000名醫護人員最低工資漲至時薪25元。州長須在10月14日前決定是否簽署或否決該法案。

此次大規模醫療罷工發生在交通、娛樂和酒店等各行業紛紛罷工的一年。醫療保健業持續面臨工作量繁重帶來的倦怠感，問題更因COVID-19疫情而迅速惡化，今年醫療保健業已有過數次罷工。