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路透：Meta元宇宙晶片部門將裁員 職員已收到消息

中央社／紐約3日電
臉書母公司Meta傳出將縮減元宇宙晶片研發部門的人力。 美聯社
臉書母公司Meta傳出將縮減元宇宙晶片研發部門的人力。 美聯社

兩名知情人士今天告訴路透，Meta計畫在明天宣布裁員，受波及的是以元宇宙為導向的實境實驗室（Reality Labs）旗下單位，這個單位主要在開發客製化晶片

這些職員是今天在Meta內部論壇Workplace的貼文中被告知裁員消息。其中一名消息人士說，這篇貼文提到，他們會在明天清晨收到他們在公司狀態的通知。

Meta發言人不願對裁員計畫發表評論。路透無法確認這個晶片單位「臉書敏捷晶片團隊」（Facebook Agile Silicon Team, FAST）的裁員規模。

如果裁員規模很大，可能會阻礙執行長查克柏格（Mark Zuckerberg）打造擴增實境與虛擬實境產品的計畫。這些產品能讓使用者進入一系列稱為「元宇宙」（metaverse）的沉浸式虛擬環境，尤其是擴增實境眼鏡，查克柏格預測這「將重新定義我們與科技的關係」。

FAST單位約有600名職員，主要開發搭載在Meta設備的客製化晶片，執行其獨特任務並讓軟體更有效地運作，以與其他進入新興AR/VR市場的產品做出區隔。

然而，Meta一直做不出能與外部提供商媲美的晶片，因此轉而求助於晶片大廠高通公司（Qualcomm），為目前市場上的設備製造晶片。

自從今年春季Meta聘僱一名經理領導部門後，各界預料FAST將進行重組。

Meta基礎設施部門中另一個聚焦於人工智慧（AI）的晶片製造單位也遇到障礙。監督AI研發工作的經理上週宣布離職，但Meta已指派其他人接任她的職位，並持續進行這些工作。

Meta目前推出了混合實境頭戴式裝置Quest的產品線，以及與眼鏡品牌雷朋（Ray-Ban）製造商EssilorLuxottica一同設計的智慧型眼鏡，這款眼鏡可以串流影片，並透過新的AI虛擬助理與穿戴者對話。

Meta上週在年度Meta Connect大會上推出新版智慧型眼鏡，以及以消費者為導向的頭戴式裝置Quest 3。

其中一名消息人士說，Meta也在著手研發更具技術挑戰性且較不笨重的AR眼鏡，這款眼鏡看起來更像一般眼鏡，還有相關的智慧型手表。

消息人士說，這些產品的第一個版本將在明年完工，但Meta初步尚未規畫讓消費者可廣泛取得。

Meta自去年11月以來，已裁減了約2萬1000個工作，以試圖讓投資者安心，顯示Meta在營收成長幅度趨緩、通貨膨脹居高不下，以及各界擔憂實境實驗室損失太多時，公司正在控制成本。

查克柏格3月發表聲明說，今年的大規模裁員將發生在春季，但「在少數情況下，可能要到年底才能完成這些改變」。

晶片 裁員 查克柏格

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