摩根大通執行長：AI將讓下一代活到100歲 每周只需工作3天半

摩根大通執行長戴蒙表示，該銀行的數千員工已經採用人工智慧（AI）工具。(路透)

摩根大通 執行長戴蒙（Jamie Dimon）表示，該銀行的數千員工已經採用人工智慧 （AI ）工具，雖然會因此削減一些工作職位，但可能大幅改善員工的生活品質。

戴蒙周一（2日）接受彭博電視採訪時說：「由於這項科技，你的孩子將活到100歲，而且不會罹癌。」「他們可能每周只要工作三天半。」

戴蒙曾把AI稱為「摩根大通未來的成功關鍵」，也說過可用AI來幫助公司開發新產品，增進客戶參與度、提高生產力和加強風險管理。

根據顧問公司Evident的數據，摩根大通在2月至4月期間張貼超過3,500個相關職位職缺。戴蒙在今年致股東信中用了一整個章節來討論AI，其中提到300個應用案例已在進行中，摩根大通在AI方面的投入「絕對必要」。

但戴蒙也提到，儘管AI帶來好處，但這項科技確實構成風險，「科技為人們做到難以置信的事，但你知道了，就像飛機失事、藥物濫用等，還是有負面的影響。這一項，依我之見，最大的衝擊是AI會被壞人拿來做壞事。」

戴蒙說，AI可能會取代一些工作，但是新科技總是如此。