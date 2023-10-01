「凱瑟醫療」勞資談判破裂 7.5萬照護工可能4日起罷工

全國最大非營利醫療服務機構「凱瑟醫療」因為勞資談判破裂，遍及全國五州和哥倫比亞特區7萬5000多名健衛勞工，可能自4日起三天，發動國內史上最大規模的醫療罷工。(路透)

據華盛頓郵報報導，全國最大非營利醫療服務機構「凱瑟醫療」(Kaiser Permanente)因為勞資談判破裂，遍及全國五州和哥倫比亞特區7萬5000多名醫療照顧勞工 ，可能自4日起三天，發動國內史上最大規模的醫療罷工。

「凱瑟醫療」30日晚間公布聲明：「公司和工會將繼續針對關鍵議題談判，以取得進展。」

「凱瑟醫療」(Kaiser Permanente)擁有1270萬名患者、39家醫院以及622家診所，服務範圍涵蓋加州 、科羅拉多、俄勒岡、華盛頓、維吉尼亞以及哥倫比亞特區。

雖然「凱瑟醫療」已表示病患就醫不受影響，但藥房等醫療服務可能減少，康乃爾大學工業暨勞動關係學院計畫主任奧古斯特(John August)表示：「如果病患已預約門診，仍可能延誤，而且無法獲得和就診相關輔助醫療。」

由於疫情 期間，「凱瑟醫療」大批包括護理助理、X光技術員、藥劑師和驗光師在內的員工出走，導致工作量激增，現有人力早已不堪負荷，加州莫德斯度(Modesto)加護病房助理培瑞茲(Henry Perez)直言：「我們沒有理由再承擔二、三個人的工作量，而且嚴重影響照護品質，好像仍然置身於疫情期間。」

「服務業員工國際聯盟聯合醫療保健」(SEIU-UHW)是全美規模最大的醫療照顧勞工工會，其中「凱瑟醫療」員工占比會員達40%。工會發言人索爾達娜(Renee Saldana)表示：「醫療照顧勞工要站出來捍衛權益，因為擔心付不起房租、擔心失去住處、擔心住在汽車裡。」

工會要求新合約前兩年調薪6.5%、後兩年調薪5.75%，但是資方提出的條件，是前兩年最高調薪4%、後兩年調薪3%，雙方訴求仍有明顯差距。

工會聯盟執行董事盧卡斯(Caroline Lucas)表示：「除非凱瑟高層終止和第一線醫護人員討價還價，否則不可能達成協議。」