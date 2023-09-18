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美研究：全面居家工作個人減碳達54% 遠距+通勤混合辦公成效不彰

編譯盧思綸／綜合報導
美國最新研究指出，全面居家工作可減少溫室氣體排放量多達54%，至於每周遠距工作一天的混合模式減量成效僅2%。（Getty Images）
美國最新研究指出，全面居家工作可減少溫室氣體排放量多達54%，至於每周遠距工作一天的混合模式減量成效僅2%。（Getty Images）

美國最新研究指出，全面居家工作的溫室氣體排放量不到實體辦公的一半，至於每周遠距工作一天的混合模式減量成效僅2%。

英國衛報報導，美國國家科學院院刊（Proceedings of the National Academy of Sciences）發表最新研究，以美國來說，相較於實體辦公，全面遠距上班可減少個人溫室氣體排放量多達54%。

至於混合辦公模式，比如每周遠距辦公一天僅減少2%，主因是非通勤旅行增加反而抵銷遠距上班省下的能源消耗。其次，在美國，雖然不少人因轉向居家工作而從「高密度通勤區」（蛋白區）搬到「低密度通勤區」，對混合辦公的人來說，反而拉長通勤距離和時間，繼而衍生排出更多溫室氣體。

另外，相比實體辦公，員工每周遠距工作2至4天可減少高達29%的個人排放量。

除此之外，康乃爾大學（Cornell University）和微軟（Microsoft ）針對實體、遠距和混合模式等通勤及遠距辦公行為建立模型進行分析，結果發現資訊及通訊科技產業的碳足跡微乎其微，主要原因是大多採取遠距工作有助節省辦公室能源及日常通勤。

儘管如此，居家上班要落實減排亦需審慎安排，不少人即使遠距工作達到環境正效益，在社交活動上卻製造大量排放。再者，在使用再生能源和電器效率方面，居家環境未必是減碳的理想場所。

該研究共同作者、康乃爾大學研究員尤峰崎（Fengqi You）談到，雖然研究以美國地區為主，但是行為模型和趨勢亦可套用到歐洲及日本。他進一步呼籲公司企業檢討能源效益方針、縮小辦公場域規模及多加利用共享辦公空間。

減碳 微軟 日本

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