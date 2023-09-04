勞工節後強制重返辦公室 亞馬遜、Meta：不遵守就另謀高就

企業老闆不再心軟，不少公司要求員工在勞工節後必須回到辦公室上班，否則另謀高就。（路透）

幾家知名美國企業紛紛透露，勞工節長周末過後，對於重返辦公室上班將嚴格要求，員工若不遵守就得另謀高就。

華盛頓郵報分析，企業花了兩年多時間勸導員工回辦公室上班，但如今老闆們已經失去耐心。勸導期間，企業以免費餐飲、洗衣及瑜珈課等優惠吸引員工進辦公室，現在主管則轉為「敬酒不吃吃罰酒」立場，威脅員工若不回辦公室工作將面臨懲處，某些員工被迫衡量是否願意放棄早已習慣的彈性上班模式。

科技公司曾經力倡遠距上班，如今口氣則變得不一樣。視訊會議軟體公司Zoom的軟體，疫情 期間讓員工得以迅速轉為遠距上班，可是就連ZOOM最近都開始要求員工，如果住家距離ZOOM辦公室50哩之內，每周至少兩次要進公司上班。

亞馬遜 (Amazon)執行長賈西(Andy Jassy)上個月說，每周至少三天進辦公室的政策，員工擁有不認同的自由，但如果未遵守規則，接下來升遷恐將面臨問題。亞馬遜先前曾發電郵給某些員工，告知門禁卡紀錄顯示未達進辦公室的最低要求。

原採遠距上班制的亞馬遜員工，必須決定是否搬家以便就近上班或放棄工作，如果要進辦公室上班，對某些員工來說，生活支出將大幅增加。賈西在內部會議上說，如果沒辦法每周三天進辦公室，「那麼你在亞馬遜可能待不下去」。

臉書(Facebook)母公司Meta已通知員工，從9月5日起，有指定辦公室的員工必須每周進公司三次，經理將登記出席紀錄，不守規定將面臨懲處，例如考績變差，甚至解聘。

默克藥廠(Merck)通知員工從9月5日起，以辦公室為工作基礎的職務必須每周有三個全天在公司上班，其中兩天為固定班表。

某些企業主管指出，遠距上班導致生產力降低，員工缺乏即時合作、傳承指導、建立向心力等互動機會；就業 市場趨冷，員工談判籌碼變少，不像之前能輕鬆跳槽。

創投基金負責人柯恩(Matt Cohen)說，銷售人員疫情期間能一邊登山一邊在山頂接電話，現在已行不通了。