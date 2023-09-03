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職場年齡歧視 50歲以上失業時間是年輕人3倍

編譯盧炯燊／綜合2日電
調查顯示，40歲以上的勞工裡，有40%表示過去三年在職場曾遭受年齡歧視。圖為亞利桑納州鳳凰城一間郵局的郵件分揀處。(Getty Images)
調查顯示，40歲以上的勞工裡，有40%表示過去三年在職場曾遭受年齡歧視。圖為亞利桑納州鳳凰城一間郵局的郵件分揀處。(Getty Images)

勞工節(Labor Day)即將到來，目前全國勞工裡，年齡在55歲或以上者高達25%，但職場仍普遍存在年齡歧視，使得許多年齡較高者尋找工作時遇到障礙而失業。

有意見認為，許多年長工人正面對長期失業、謀職及財務等壓力，而雇主則失去整整一代人的工作經驗，這是一個雙輸局面。

招聘網站ZipRecruiter首席經濟專家波拉克(Julia Pollak)表示，在新冠疫情期，一些年長勞工因健康問題而停止工作，也有一些人藉著自住房子價格高漲，以及退休帳戶有大筆儲蓄，於是提早退休。

現在隨著新冠病毒威脅的消退，而通貨膨脹令儲蓄存款的購買力大為縮水，促使許多人希望重回職場，但面對的卻是另一個局面。

波拉克說，儘管現時勞動力市場整體樂觀，但對年長勞工來說反更加艱難。

樂齡會(AARP)分析了勞工統計局的數字後指出，50歲以上勞工的失業時間，是年輕人的三倍；年長勞工往往要發送大量求職信，才能獲得錄用通知。

AARP最近一項調查顯示，40歲以上的勞工裡，有40%表示過去三年在職場裡曾遭受年齡歧視。另外近40%的人表示，年齡歧視是他們在尋找工作時最關注的問題。

根據ZipRecruiter調查，絕大多數雇主承認他們只要找年輕的雇員；47%的雇主說他們擔心年長員工的健康；25%的雇主表示，若兩名求職者具有同等資歷，他們只會選擇30歲的求職者而不會是60歲的。

波拉克指出，很多雇主仍對年長勞工存有過去的刻板印象，事實上年長勞工或許在身體健康方面較為吃虧，但在可靠度及專業性方面，則有相當多的寶貴經驗。

勞工 歧視 儲蓄

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