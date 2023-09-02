美國8月新增就業18.7萬人 失業率升至3.8%

美國勞工部發布數據稱，8月非農業部門新增就業18.7萬人，失業率為3.8%。(美聯社)

美國勞工部9月1日發布數據稱，8月非農業部門新增就業 18.7萬人，失業率為3.8%，上升0.3個百分點。

這是美國就業數據連續第三個月保持「18萬+」的水平，低於過去12個月27.1萬人的月均就業增幅。美國輿論普遍認為，就業市場的這種「緩慢降溫」趨勢，增加了美聯儲在9月暫緩加息的概率。

華爾街日報分析認為，美國就業市場在今年夏季招聘放緩，導致8月失業率上昇。這些跡象表明，面對美聯儲的持續緊縮貨幣 政策，美國勞動力市場正在降溫。該報預測，美聯儲將在本月的貨幣政策會議後維持利率 不變，但8月的就業數據「解決不了11月或12月是否再次加息的爭論」。

數據顯示，美國8月的就業增長主要來自醫療保健業、休閒和酒店業、社會服務以及建築行業。其中，醫療保健業新增就業7.1萬人，是當月唯一新增崗位超過5萬個的行業。而運輸和倉儲業則在8月減崗3.4萬個。

在時薪方面，美國8月非農部門員工的平均時薪維持了小幅增長，上升8美分，至33.82美元，同比漲幅為4.3%。

「這是一份相較前幾個月更加複雜的就業報告。」彭博評論稱，8月的就業數據表明，美國企業工資增長正在下降，就業人數雖仍在增加，但速度要慢得多，許多行業的用工需求也在減少。「這份就業報告更能證明分析師的觀點，即美聯儲會在9月保持利率不變，而不是加息」。