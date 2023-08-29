台積電亞利桑納廠進度延誤 美國工人抱怨現場混亂、台承包商該離開

台積電亞利桑納廠區。圖為2022年12月6日美國總統拜登（中）前往視察。（路透）

台積電 美國亞利桑納州 廠工程進度落後，投產計畫已經推遲到2025年。英國的衛報報導，為了趕進度，該廠目前加緊為500名台灣勞工 申請簽證，但亞利桑納州工會指責台積電捏造出在地勞工技能不足的藉口，是為了雇用更便宜的外國勞動力。曾在案場工作的美國勞工認為，現場管理混亂不堪，還存在安全問題，最該做的是請台灣承包商離開。

台積電承諾砸下400億美元到美國亞利桑納州興建晶圓廠，是該州有史以來最大的一筆投資，位於鳳凰㙎以北的1,000英畝地預計要蓋兩座廠，創造21,000個營建工作，設施內勞動力估4500人，還能為該區供應商提供數千個額外工作。但目前建廠進度因各種誤解而延宕。

曾在案場擔任主管的知情人士解釋，案場承包商全由台積電兩家關係企業、漢唐集成美國公司（UIS）和帆宣美國子公司Marketech International Corporation管理，他把進度延宕歸咎於管理混亂，以及台灣來的老闆不懂得要遵守美國的安全規範和各種法令。

如果美方勞工不同意他們的作法，他們會威脅「把工作交給別人做」，但「非工會的包商找不到夠多的技術熟練人員」。消息來源擔心報復，要求匿名。

工人說，上工前，他們全都參加了安全培訓計畫，但到了現場，卻從未見過那些負責推動安全計畫的人，或安全規範獲妥善執行。

他們說：「一小塊區域裡會有多個承包商，全說著不同的語言。沒人協調任何事情；每個人都擋了別人的路，材料四處存放，不斷地阻礙到小型項目。」

他們解釋，主承包商會交代他們一項優先任務，但每天都在變，或者他們全然改變主意，因此很難完成任務並因此再增延誤。

工人說：「當你必須組裝、拆掉、組裝、拆掉，真的做上五、六次，成本就會是原始報價的五、六倍，很可能因為涉及拆除而變得更貴。經常是這樣。每件事都很趕。他們沒給我們真正的藍圖，只有工程圖紙。感覺像是邊進行邊設計。我們拿到的訊息真的很怪，永遠不完整，而且一直變 。我們不停的收到更新，還都是重大更新，以致於必須把前面的拆掉。」

工人還批評工地頻繁疏散人員，大多數是假警報，還有耽擱工作的其他通訊問題。他們描述進出工地的車大排長龍，天雨泥濘時情況更糟，並表示因有不同的工作任務，承包商不斷換來換去，讓情況更加混亂。

他們也指出，臨時廁所太少，而且一直沒適當清潔或供應足夠的衛生紙和肥皂，很可能是導致工人生病的原因。遇到安全緊急事故，工入被指示要撥打內部安全熱線，不是911，但醫療救護服務很久才會來。

工人表示：「我從沒來過這樣的案場。規模大到這樣，有這麼多人，你必須很注意安全，事事放慢速度，因為你會一直擋住其他人，所以，如果想順利完工，一定要有個完美的計畫。」

他的結論是：「我認為他們必須把那些台灣承包商請出去，因為他們根本不熟悉在美國蓋廠。他們以專業人員聘請我們，為他們進行高品質安裝、提供安裝建議和指導，但他們根本不聽我們。」

美國工會針對台積電指技術工人不足以及工程延誤的原因提起異議。工會組織Arizona Pipe Trades 469正請願，反對發簽證給500名台灣工人參與建廠。

台積電發言人表示，「為確保工具安裝這一關鍵階段能順利成功，半導體業常有由海外不同地點派出數量極有限的經驗豐富專家，到現場協助完成過程中的重要步驟。這些經驗豐富人員對我們的供應商設備非常熟悉，在此階段會與強大在地人員合作」。

另有一名工人，2022年曾在該工地工作，向《衛報》透露，當時碰到許多問題，包括工時沒領到薪水，以及接觸化學物質造成健康問題 。他說：「有人會在樑上噴灑防火化學品。也不管你正在吃午餐，他們就在你上方噴。那裡每個人都在咳嗽。我確信就是這個原因。我辭職了，而我的咳嗽一個月後消失。」

台積電沒有具體回應安全投訴問題，但發言人在電郵中表示，堅定致力於工作場所安全，定期接受主管單位安檢，「在亞利桑納州，我們可記錄的安全事故率比全美數字低了近80%，損失時間事故率也低了近96%」。

根據衛報，台積電位於美國華盛頓州的另一家晶圓廠在建廠過程也碰到過類問題。這家晶圓廠1998年開始營運，但在Wafertech廠區增建工廠的計畫從未成功執行。Wafertech一名簽了保密協議而要求匿名的前員工告訴衛報，Wafertech總裁左大川在一次全員大會上告訴美國員工，他們都很懶，讓大家既震驚又憤怒，「高科技業的任何人都知道這些程序多麼嚴格，沒有適當程序就什麼也做不了，要說是沒有美國人能做這部分的工作是無稽之談」。

衛報註明，2023年7月，台灣有個高人氣YouTube頻道也指控台積電工地上的亞利桑納勞工偷懶。