全球三分之一辦公桌「整周空蕩蕩」企業可能改變辦公空間設計

企業待在公司辦公桌前的時間已和新冠疫情前大不相同。(路透)

在高盛 公司取消可遠距辦公的「夏季周五」，要求更多員工一周五天都進辦公室之際，一項最新報告卻顯示，全球辦公室有超過三分之一的辦公桌整周都空蕩蕩沒人坐，顯示企業仍苦於讓員工重返辦公室，也引發對辦公空間正確設計的疑問。

澳洲商辦感測器供應商XY Sense的報告發現，36%的所謂辦公點（workpoint，辦公隔間與辦公桌）都沒人坐，「暗示普遍供應過剩」。

這份追蹤美國、英國、香港及新加坡等九個地區24,855個不重覆辦公領域的報告也顯示，在使用的辦公點裡，29%一天使用三小時以下，只有14%使用五小時以上，最常被使用的空間則是兩到三人的會議室，平均有九成滿。

整體而言，辦公室使用率仍只有新冠疫情 前的約50%水準。這些發現描繪出企業機構在評估辦公空間需求時所面臨的挑戰。波士頓顧問集團（BCG）的研究指出，員工和經理人都認為，應該在辦公室待至少三分之一的時間，但個人時間不再黏在辦公桌前。

XY Sense發現，相較於舊式的小隔間，小型的私人開會空間、或更開放但隔音的封閉協作空間，現在更能讓個人專注於工作，但現在80%的辦公空間仍是個人工作站形式，只有20%為協作討論之用。

XY Sense共同創辦人兼執行長柏契（Alex Birch）認為，現在開始重新思考簡略辦公桌的時刻，這些辦公桌是辦公室內的大宗，成本高，但人們卻不再像新冠疫情前一般地使用，企業現在減少這些辦公桌，讓人們在家完成多數重要的工作，公司行號應該重新部署辦公桌空間、提高職場體驗，或把錢省下來。

其他數據也支持勞工 正遠離辦公桌。商辦家具製造商Haworth發現，在2020年前，85%的員工都擁有個人工作站，但現在只剩不到50%，遠距辦公正在改變過去在辦公室擠滿個人小隔間或工作的做法。

建築與設計業者HOK辦公室業務主管薩金特指出，人們長久以來都像設廠一樣設計辦公室，但現在不該再讓員工像疫前一樣整天坐在辦公桌前，應該鼓勵互動、教導及創新。

辦公桌使用率銳減，可能也促使雇主調整不動產需求，CBRE訪調的九成企業都回報辦公室使用率低落，超過一半預期將在未來三年縮減不動產空間。

XY Sense的數據顯示，今年第1、2季的辦公室使用率變動不大，但經紀商JLL指出，約100萬名美國白領勞工年底前將更常被強制要求回辦公室上班。

高盛最近已告知員工，將懲罰沒有一周五天都在辦公室上班的員工，「雖然必要時要有彈性，我們仍單純提醒我們員工目前的政策」，「我們一直持續鼓勵員工一周五天在辦公室上班」。

紐約郵報引述知情人士指出，高盛的華爾街總部每到周五就「一片死寂」，因為實習生已離開，大量員工也選擇在家上班，以提早享受周末。但這項通知也可能引發員工不滿，其他消息來源說，在高盛士氣低落之際，還以僵化地到辦公室出勤為優先，很令人惱火，而且高盛的辦公室出勤情況相對高於花旗和摩根大通等同業，卻似乎為幫助業績。