美就業市場降溫 新進員工年薪大砍1萬元

美國就業市場降溫，企業開出職缺的薪資水準開始下滑。(美聯社)

美國就業 市場的搶才大戰顯然已告一段落，企業給予新進員工的薪資在近年大幅提升後正開始下滑，一些職位的年薪開價甚至比一年前一口氣降了約1萬元，這也促使研擬跳槽的人重新評估換新工作能帶來的財務效益。

華爾街日報報導，此前，疫情 引發勞力短缺、導致企業提高薪資爭搶員工，但現在就業市場降溫，企業對聘僱變得審慎，許多公司付給新進人員的薪資比幾個月前來得低，甚至低上許多。

例如在求職網站ZipRecruiter上張貼的2萬多筆職缺中，多數職位的平均薪酬比去年下降。跌幅最深的是科技、運輸與其他在2021、2022年初瘋狂徵才的領域。

25歲的布蕾博伊（Chanteal Brayboy）從去年夏季以來即持續尋找用戶體驗設計的職位，當時科技業才展開裁員潮。迄今，她申請了超過2,000個職位，只接到寥寥幾通面談電話。她說，她感興趣的一些職缺年薪薪酬已經比一年前下滑約10,000美元。

布蕾博伊說：「市場現在完全不同了，企業知道能少付一些。」

根據ZipRecruiter的數據，職缺提供的薪酬下滑，迥異於去年的情況，當時張貼的職缺中有四分之三的薪酬比一年前提高。該網站在7月對2,000多家雇主進行的調查顯示，近一半的雇主表示已調降當前職缺的薪資。

目前，美國整體薪資成長，而且在6月薪資成長幅度超越通膨率，為兩年來首見，反映消費者物價增幅放緩。不過，根據勞工部 數據，美國薪資成長率已於去年夏季見頂，目前已下滑至5.7%。

ZipRecruiter首席經濟分析師波拉克（Julia Pollak）表示，由於每個月新進員工僅佔所有就業勞工的不到 4%，因此他們的薪酬調整可能需要一段時間才會顯現在聯邦數據中。她說，許多大公司近期大規模裁員，尤其是科技領域，已導致新聘員工的薪酬降低。

另外，不只是白領職位感受到就業市場薪資變化。例如田納西州38歲民眾布雷謝斯（Valerie Breshears）擔任外送員的披薩店，疫情期間把外送員時薪調升至每小時13美元以吸引新員工，但近期起薪已降至每小時11美元。